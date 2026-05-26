EBOLA ničí Afriku: Do nemocnice vtrhli mladíci a spustili streľbu! TOTO požadovali

MONGWAL - Krajinou v západnej časti Afriky sa šíri smrtiaci vírus, ktorý pripravil o životy už mnohých obyvateľov. Rodiny strácajú z dňa na deň svojich najbližších. V takejto bezvýchodiskovej situácii sú ľudia schopní miestami spraviť čokoľvek. Do jednej z nemocníc vtrhli ozbrojení mladíci a začali strieľať. Ich podmienky boli nesplniteľné.
Do nemocnice v Mongwalu vtrhli v nedeľu večer 24. mája ozbrojení mladíci. Kongom otriasa epidémia eboly a mnoho rodín už prišlo o svojich blízkych. Mladíci požadovali vydanie tiel príbuzných, ktorý zomreli na tento smrtiaci vírus. Na dôvažok spustili streľbu.
Do týchto chvíľ nie je známe, či si útok vyžiadal obete alebo zranených. Nemocnica je naďalej v pohotovosti.
Za uplynulý týždeň ide už o tretí útok na zdravotnícke zariadenie v krajine. Nepokoje sú vyvolávané najmä z dôvodu, že pozostalí nemôžu pochovať telá svojich blízkych. Vírus je vysoko nákazlivý aj po smrti.
Smrtiaci vírus sa šíri v krajine aj v dôsledku toho, že lekári majú nedostatok zdrojov na liečbu podozrivých prípadov eboly. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila stav "globálnej zdravotnej núdze" pre toto nové, rýchlo sa širiace ohnisko eboly v Strednej Afrike.