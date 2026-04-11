Vojna dôchodkýň! Nenápadný prístroj na balkóne rozpútal PEKLO: Kvôli tomuto sa dve susedky takmer PRIZABILI!

BRNO - Susedské spory vedia prerásť do nečakaných rozmerov, a vek pritom nehrá žiadnu rolu. V jednom bytovom dome sa konflikt medzi dvoma seniorkami vyhrotil natoľko, že musela zasahovať polícia.
V brnianskom bytovom dome sa už niekoľko týždňov odohráva napätý konflikt medzi dvoma staršími ženami. Ich spor postupne prerástol do otvoreného nepriateľstva, ktorého cieľom je vzájomne si znepríjemňovať každodenný život. Staršia z dvojice, približne osemdesiatročná žena, sa obrátila na mestskú políciu po tom, čo podľa jej slov dlhodobo čelila rušivému správaniu susedky bývajúcej o poschodie vyššie. Tvrdí, že je vystavená neustálemu dupaniu a búchaniu, ktoré ju núti odchádzať z bytu, aby si aspoň na chvíľu oddýchla od hluku.
Skončilo to ostrým konfliktom
Ako informuje portál Novinky.cz, privolaná hliadka následne oslovila aj druhú ženu, ktorá má 76 rokov. Spočiatku reagovala veľmi stručne, no neskôr začala svoju susedku ostro kritizovať. Tvrdila, že ju obťažuje nepríjemný zvuk vychádzajúci zo zariadenia na balkóne o poschodie nižšie. Zdrojom hluku by podľa všetkého mohla byť klimatizácia, ktorú staršia seniorka policajtom ukázala. Zároveň však uviedla, že ju dlhodobo nepoužíva a zapla ju len krátko kvôli meraniu hlučnosti odborníkmi.
Podľa jej výpovede sa snažila situáciu riešiť pokojne a susedku pozvala, aby si prišla vypočuť zvuky priamo do bytu. Stretnutie sa však skončilo konfliktom, namiesto dohody ju mala susedka vulgárne uraziť a dokonca fyzicky napadnúť. Polícia celý incident zadokumentovala a prípad posunula na ďalšie konanie. Mladšej zo žien teraz hrozí za narušenie občianskeho spolunažívania pokuta až do výšky približne 800 eur.