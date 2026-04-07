Vieme PRESNÝ ROK konca sveta? Isaac Newton nechal ľudstvu MRAZIVÝ ODKAZ, z ktorého naskakuje husia koža!

USA - Predpovede o konci sveta sa objavujú naprieč dejinami, no len máloktorá pochádza od takého vedeckého génia, akým bol Isaac Newton. Jeho výpočet však nehovorí o náhlej skaze, ale o zásadnej premene sveta, ktorá má prísť skôr, než by mnohí čakali.
Hoci je Isaac Newton známy najmä vďaka zákonom gravitácie a pohybu, menej sa vie o jeho záujme o teológiu a proroctvá. Práve v tejto oblasti sa pokúsil určiť aj čas, kedy by sa podľa jeho výpočtov mohla skončiť súčasná éra ľudstva. Na začiatku 18. storočia, konkrétne okolo roku 1704, si Newton zapisoval úvahy, v ktorých kombinoval matematiku, históriu a náboženské texty. Opieral sa pritom o Kniha proroka Daniela, z ktorej odvodil dátum, ktorý dodnes vyvoláva pozornosť – rok 2060.
Hrozí úplné zničenie planéty?
Podľa jeho interpretácie však nejde o katastrofický scenár v zmysle úplného zničenia planéty. Skôr by malo ísť o zásadný zlom, ktorý ukončí jednu epochu a prinesie novú. V kresťanskom kontexte to znamená návrat Krista a nastolenie obdobia mieru, ktoré má trvať tisíc rokov. Newton zároveň upozorňoval, že ide o odhad založený na interpretácii starých textov, a nevylučoval, že k udalosti môže dôjsť aj neskôr. Zdôrazňoval však, že podľa jeho výpočtov nie je dôvod očakávať skorší termín.
Jeho predpoveď tak nepatrí medzi klasické apokalyptické vízie plné chaosu a skazy. Skôr naznačuje prechod do novej etapy, ktorá by podľa tejto teórie mala priniesť poriadok a duchovnú obnovu. Aj po viac než troch storočiach tak Newtonove myšlienky ukazujú, že hranica medzi vedou a vierou bola v minulosti oveľa tenšia, než by sa mohlo zdať.