Zosuv medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami: Museli uzavrieť cestu

OBIŠOVCE - Cestu medzi obcami Ruské Pekľany a Obišovce dočasne úplne uzavreli pre zosuv. Stav komunikácie podľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) dlhodobo ovplyvňujú geologické podmienky aj blízkosť vodného toku Svinka. Nedávne dažde podľa cestárov výrazne zhoršili lokálne zosuvové aktivity. Odborné posúdenie lokality je naplánované na piatok.
Podľa SÚC PSK zosuv cestného telesa zistili jej zamestnanci počas pravidelnej kontroly ciest v stredu (20. 5.). O úplnej uzávere rozhodli po komunikácii s políciou, dopravným inšpektorátom a Okresným úradom Prešov z dôvodu zaistenia bezpečnosti cestnej premávky. „Rozsah poškodenia cestnej komunikácie je v štádiu odborného posudzovania, ide o lokálne zosuvy cestného telesa,“ uviedli zo SÚC. Správca cesty zároveň pripravuje projektovú dokumentáciu na sanáciu zosuvov a zabezpečenie prejazdnosti komunikácie v pôvodných parametroch.
Sprejazdnenie úseku bude závisieť od záverov odborného posúdenia. SÚC PSK následne plánuje pristúpiť k realizácii nevyhnutných opatrení a zabezpečovacích prác, ktoré by mohli umožniť obnovenie premávky aspoň v režime čiastočnej uzávery s obmedzeniami.