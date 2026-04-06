Zabudnite na prepitné: Táto žena rozpútala v Egypte ŠIALENSTVO, ktoré si pozreli milióny ľudí! Kto VYHRAL túto vojnu?

HURGADA - Neškodná hotelová pozornosť sa zmenila na virálny hit. Turistka z Litvy sa počas dovolenky v Egypte zapojila do netradičnej „vojny s uterákmi“ s upratovacím personálom, ktorá si získala milióny divákov na sociálnych sieťach.
Airė Andrijauskė (34) našla po príchode na izbu z uterákov vyskladanú labuť. Namiesto bežného poďakovania sa rozhodla odpovedať vlastným výtvorom. K nemu pridala odkaz aj prepitné – a odštartovala tak každodenný kreatívny súboj, ktorý trval počas celého jej pobytu. Každý deň ju po návrate do izby čakal nový nápad od hotelového personálu. Ako informuje portál What´s The Jam, ona následne reagovala vlastnou „odpoveďou“. Z jednoduchého gesta sa postupne stala hravá výmena plná fantázie.
Fantázii sa medze nekladú
Vznikali tak rozmanité kreácie – od zvierat až po vtipné postavičky. Turistka vytvorila napríklad hada, kraba či postavu turistu, pričom využívala aj doplnky ako slnečné okuliare, viečka z fliaš alebo poháriky. Upratovač kontroval krokodílom, slonom či plyšovým medveďom. Vyvrcholenie prišlo v posledný deň, keď hotelový pracovník pripravil z uterákov opicu hojdajúcu sa na vešiaku, čím podľa mnohých divákov symbolicky „zvíťazil“.
Video zachytávajúce tento netradičný súboj zaznamenalo viac ako 8,7 milióna zhliadnutí a státisíce reakcií. Používatelia sociálnych sietí ocenili najmä originalitu a ľudský rozmer celej situácie. „Bol to akýsi kreatívny dialóg medzi mnou a upratovačom. Každý deň som premýšľala, čím ho prekvapím,“ uviedla Andrijauskė. Dodala, že po skončení pobytu sa s pracovníkom aj osobne rozprávala a obaja sa zhodli, že si túto nevšednú skúsenosť užili.