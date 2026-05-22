MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky nekončia! Hlásia najmenej štyroch mŕtvych v Doneckej oblasti

KYJEV - Najmenej štyria civilisti vo štvrtok zahynuli a ďalší piati utrpeli poranenia pri ruských útokoch kĺzavou bombou a dronmi vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. Informuje správa agentúry DPA. Situáciu sledujeme online.
6:00 Estónsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Informuje správa agentúry DPA.Tieto tri krajiny, ktoré sú členmi NATO a Európskej únie, vo štvrtok uviedli, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla podnikať útoky proti Rusku.
Kĺzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky
Traja muži zahynuli v meste Druškivka asi 20 kilometrov od frontovej línie po útoku kĺzavou bombou, napísala na sociálnej sieti Telegram regionálna prokuratúra. O hodinu neskôr bolo hlásené úmrtie osoby, ktorej auto zasiahol dron. Kĺzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov, vysvetľuje agentúra DPA.
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov podľa správ médií vyhlásil, že Ukrajina vyvinula vlastnú kĺzavú bombu obsahujúcu 250 kilogramov výbušnín, ktorá má byť čoskoro nasadená na bojisku. Bomba s ukrajinským názvom „Vyrivniuvač“ (Vyrovnávač) je určená pre ukrajinské lietadlá MiG-29, Su-24 a neskôr aj F-16 a Mirage 2000.