Smutná správa: Vo veku 73 rokov zomrel poslanec Vysokých Tatier

VYSOKÉ TATRY - Vo veku 73 rokov zomrel poslanec mestského zastupiteľstva vo Vysokých Tatrách Juraj Husovský. Informáciu o úmrtí potvrdilo na sociálnej sieti mesto Vysoké Tatry a zároveň vyjadrilo úprimnú sústrasť celej rodine.
Husovský sa narodil v roku 1952 v Tatranskej Lomnici a práve túto mestskú časť zastupoval aj ako poslanec v aktuálnom volebnom období. V regióne ho označujú za tatranskú legendu, keďže na tamojších lanovkách odpracoval viac ako päť dekád. Vo februári odišiel do dôchodku po 55 rokoch pôsobenia.
„So zármutkom sme prijali správu o nečakanom odchode poslanca Juraja Husovského. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Pán Husovský bol naším partnerom pri napredovaní rozvoja cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách, za jeho úsilie a prácu mu prináleží veľká vďaka,“ dodáva kolektív Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. V komunálnej politike kontinuálne pôsobil od roku 2010 a v začiatkoch zastával aj post viceprimátora.