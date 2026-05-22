Spor o pôdu a pozemky skončil tragicky: Zahynuli tri osoby, 44 ľudí je zranených

BOGOTA - Spory o pôdu medzi dvoma skupinami domorodých obyvateľov v Kolumbii si vo štvrtok vyžiadali troch mŕtvych a 44 zranených, oznámil guvernér departmentu Cauca Octavio Guzmán. Informuje správa agentúry AFP.
Kolumbijský ombudsman potvrdil, že štvrtkový spor sa týkal „pôdy a pozemkov“. Na sociálnych sieťach sa šíria videá, na ktorých sú zachytené zrážky medzi kmeňmi Misak a Nasa v oblasti Cauca na juhozápade Kolumbie. Na záberoch sú ľudia s palicami v rukách aj zakrvavené telá ležiace na zemi. „Žiadne nezhody neospravedlnia bolesť, smrť a nebezpečenstvo, ktorému je táto populácia vystavená,“ uviedol Guzmán na sieti X. Ku konfliktu sa na sociálnych sieťach vyjadril aj člen kmeňa Nasa. „Zavreli nás, zobrali nám telefóny a podpálili niekoľko motoriek,“ objasnil.
Nelegálne plantáže
Nelegálne plantáže koky na územiach pôvodných obyvateľov v Cauce sú dlhodobým problémom a v tejto oblasti pravidelne dochádza k únosom a útokom partizánskych skupín. V apríli pri bombovom útoku na diaľnici v Cauce zahynulo 21 ľudí, pričom išlo o prípad s najväčším počtom zabitých civilistov za posledné desaťročia. Členka kmeňa Nasa Aida Quilcuéová kandiduje na viceprezidentku spolu s prezidentským kandidátom Ivánom Cepedom, ktorý vedie v predvolebných prieskumoch. Vo videu na sieti X vyzvala na dialóg medzi kmeňmi Misak a Nasa.
Quilcuéovú, ktorá by sa mohla stať prvou domorodou viceprezidentkou, vo februári v Cauce na niekoľko hodín uniesli ozbrojení muži. Kolumbijská armáda v apríli oznámila nasadenie pozemných a vzdušných síl v tejto oblasti. Aj keď sú teritoriálne spory domorodých obyvateľov v Kolumbii bežné, len málokedy prerastú do zrážok s obeťami na životoch.