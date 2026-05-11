Letná dovolenka bez opaľovacieho krému? V TÝCHTO krajinách si klasiku nekúpite, dokonca vám hrozí POKUTA!

ZÁHREB - Začiatok letnej sezóny je spojený aj s dôkladným natieraním sa opaľovacím krémom. Tí, ktorí nechodia pravidelne do solária, musia pri prvom letnom opaľovaní zvýšiť bezpečnosť. V exotike ale obyčajné krémy nekúpite. Treba si dávať pozor na niektoré nepovolené zložky.

Mnohé dovolenkové destinácie zaviedli v poslednom čase pravidlá, ktoré sa snažia ochrániť prírodný ekosystém. Do istej miery tomu škodia aj nekvalitné opaľovacie krémy. Keď sa nimi natriete a potom sa idete okúpať, krém sa pomaly z vášho tela dostane do otvoreného mora. Pokiaľ je nekvalitný, doslova ničí podmorský ekosystém. Informuje o tom Dnevnik.  

Dve zakázané látky 

Veľmi dôkladne si treba na letnú dovolenku vyberať krajinu, kde nebude mať takýto problém. Nie je žiadnym tajomstvom, že opaľovacie krémy sú plné chémie. Keď po zmytí vodou preniknú do mora, ohrozené sú najmä koralové útesy. 

Vedecký výskum odhalil, že niektoré UV filtre ako „oxybenzón“ a „oktinoxát“ môžu mať za následok blednutie koralov, narušiť ich rast a spôsobiť veľké škody u mnohých podmorských živočíchov. Z tohto dôvodu sa rozhodli krajiny s exotickými destináciami zakázať používať tieto zložky.

Havaj či Thajsko 

Príkladom je Havaj, kde sa už nemôžu predávať niektoré druhy opaľovacích krémov. Ďalším v poradí je ostrov Palau, ktorí tiež leží v Tichom oceáne. Tu je zakázaný široký predaj kozmetiky. Zahraničným turistom sa na hraniciach prehľadáva batožina a v prípade, ak disponujú nejakým produktom so zakázanou látkou, colná polícia im ho zhabe. V Thajsku a Mexiku platia obmedzenia najmä v chránených oblastiach. 

Pravidlá v krajinách EÚ

Európska únia zaviedla jeden z najprísnejších systémov regulácie kozmetických výrobkov. Všetky UV filtre musia byť schválené a pred uvedením na trh posúdené z hľadiska bezpečnosti pre človeka a ekosystém. Spomínané látky oxybenzón a oktinoxát sú síce povolené, ale len v obmedzenom množstve na výrobok. Prevládajú v lacných krémoch, no čoraz viac výrobcov sa ich zbavuje. 

Najväčšie módne trendy leta 2026
Prezidenti SR a Rakúska hovorili o dobudovaní cezhraničnej dopravnej infraštruktúry, Alexander Van der Bellen sa poobede stretne aj s premiérom Ficom
Predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili po stretnutí s Rašim
Slovensko čaká poriadny lejak: SHMÚ vydal výstrahy, TU hrozia aj búrky!
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
Konsolidácia si vybrala ďalšiu obeť: Obľúbené kníhkupectvo po 30 rokoch končí!
Mladík zo Starej Ľubovne havaroval opitý bez vodičáku – polícia ho obvinila, skončil v cele
Muž hádzal ťažké časti strechy po záchranároch: Šialené správanie sa mu vypomstilo, KARMA a následný pád z domu!
Kallasová otvorene: Ukrajina je v lepšej pozícii ako pred rokom, Putin v najslabšej vôbec
Muž obvinený z útoku na novinárskej večeri s Trumpom sa cíti byť nevinný
Obrovská tragédia len pár kilometrov od slovenských hraníc: O život prišlo iba 6-ročné dieťa
Urevaný hysák porotkyne Let's Dance: Toto Drexler prehnala! Si nespravodlivá, sťažujú sa diváci
Za moderovačku pre SMER prišiel trest: STVR sťahuje Karin Majtánovú z obrazovky!
Škandály ho vyradili z hry: Justin Timberlake zúfalo bojuje o záchranu manželstva! Jessica mu dala ultimátum
To chce odvahu! Plačková si ide svoje: S bábätkom a malým synom odletela do Dubaja!
Robíte túto chybu pri uterákoch aj vy? Odborníci určujú, ako často ich treba prať. A či to vôbec stačí…
Letná dovolenka bez opaľovacieho krému? V TÝCHTO krajinách si klasiku nekúpite, dokonca vám hrozí POKUTA!
Európa sa otepľuje REKORDNÝM tempom! Nová správa odhaľuje dopady vĺn horúčav a topenia ľadovcov
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Čo sa naozaj deje s R4 na východe? Minister Ráž avizuje už čoskoro zásadný posun pri Prešove! (foto)
Čakajú nás ďalšie zmeny v kalendári? Dankovci navrhujú zaviesť Deň štátnej vlajky Slovenskej republiky!
Milovníci kávy, pozor: Vývoj na trhu môže znížiť ceny. Kedy sa ich dočkáme v obchodoch?
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!

Blíži sa Lobotkov koniec pod Vezuvom? Slovákovu situáciu sleduje iný taliansky veľkoklub
Trenčín vstupuje do novej éry: Vrchnú pozíciu schmatol Branko Radivojevič, končí známe meno
Tvrdý odkaz bývalej hviezdy F1: Hamiltona s Alonsom poslala do dôchodku
Veterán Ďuriš rozhodne nebude jediný: Káder Trnavy možno opustí dvojciferný počet hráčov
Dnes uzavreli cestu III. triedy v okrese Poprad. Dôvodom je obnova povrchu vozovky
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Zabudnite na tabuľky. HR Fest je o tom, ako robiť ľudské zdroje naozaj ľudsky
Hviezda roka 2026 vstupuje do finále, odborná porota zasadla
Zmeňte svoju kanceláriu na oázu pokoja: Tieto kvetiny zvýšia vašu kreativitu aj výkon
Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Ako skladovať zeleninu v chladničke, aby vydržala dlhšie čerstvá?
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Na pracovných portáloch sa šíri nebezpečný podvod. Táto brigáda vyzerá jednoducho, no môžeš skončiť s putami na rukách
CIGA Design Blue Planet nie sú obyčajné hodinky. Čas ukazujú cez rotujúcu Zem a získali cenu, ktorú nazývajú Oscarom hodinárstva
Vrták roveru Curiosity sa zasekol v jednej z marťanských hornín: Aj NASA priznala, že niečo takéto ešte nevidela
Taiwan rozmiestni HIMARS pri čínskom pobreží. Rakety môžu zasiahnuť vojenské ciele v Číne
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa

Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Sú pre seba ako zrodení: Tieto kombinácie vytvárajú najhlbšie vzťahy
