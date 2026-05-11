Letná dovolenka bez opaľovacieho krému? V TÝCHTO krajinách si klasiku nekúpite, dokonca vám hrozí POKUTA!

ZÁHREB - Začiatok letnej sezóny je spojený aj s dôkladným natieraním sa opaľovacím krémom. Tí, ktorí nechodia pravidelne do solária, musia pri prvom letnom opaľovaní zvýšiť bezpečnosť. V exotike ale obyčajné krémy nekúpite. Treba si dávať pozor na niektoré nepovolené zložky.
Mnohé dovolenkové destinácie zaviedli v poslednom čase pravidlá, ktoré sa snažia ochrániť prírodný ekosystém. Do istej miery tomu škodia aj nekvalitné opaľovacie krémy. Keď sa nimi natriete a potom sa idete okúpať, krém sa pomaly z vášho tela dostane do otvoreného mora. Pokiaľ je nekvalitný, doslova ničí podmorský ekosystém. Informuje o tom Dnevnik.
Dve zakázané látky
Veľmi dôkladne si treba na letnú dovolenku vyberať krajinu, kde nebude mať takýto problém. Nie je žiadnym tajomstvom, že opaľovacie krémy sú plné chémie. Keď po zmytí vodou preniknú do mora, ohrozené sú najmä koralové útesy.
Vedecký výskum odhalil, že niektoré UV filtre ako „oxybenzón“ a „oktinoxát“ môžu mať za následok blednutie koralov, narušiť ich rast a spôsobiť veľké škody u mnohých podmorských živočíchov. Z tohto dôvodu sa rozhodli krajiny s exotickými destináciami zakázať používať tieto zložky.
Havaj či Thajsko
Príkladom je Havaj, kde sa už nemôžu predávať niektoré druhy opaľovacích krémov. Ďalším v poradí je ostrov Palau, ktorí tiež leží v Tichom oceáne. Tu je zakázaný široký predaj kozmetiky. Zahraničným turistom sa na hraniciach prehľadáva batožina a v prípade, ak disponujú nejakým produktom so zakázanou látkou, colná polícia im ho zhabe. V Thajsku a Mexiku platia obmedzenia najmä v chránených oblastiach.
Pravidlá v krajinách EÚ
Európska únia zaviedla jeden z najprísnejších systémov regulácie kozmetických výrobkov. Všetky UV filtre musia byť schválené a pred uvedením na trh posúdené z hľadiska bezpečnosti pre človeka a ekosystém. Spomínané látky oxybenzón a oktinoxát sú síce povolené, ale len v obmedzenom množstve na výrobok. Prevládajú v lacných krémoch, no čoraz viac výrobcov sa ich zbavuje.