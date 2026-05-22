GIBS zabezpečila veľké množstvo extázy: Mal ju pri sebe aj pražský policajt

PRAHA - Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS) pri domových prehliadkach dvoch ľudí zaistila vyše desať litrov takzvanej tekutej extázy. Nelegálnu drogu mal pri sebe aj pražský policajt, ktorý drogu opakovane užíval. Je stíhaný a hrozí mu až dvojročné väzenie. Obvinený je aj druhý muž, u ktorého polícia domovú prehliadku urobila. GIBS o tom dnes informovala v tlačovej správe.
Látka GBL, ktorá je známa aj ako tekutá extáza, má vo vyššom množstve sedatívny účinok, spôsobuje stratu zábran a výpadky pamäte. Kvôli tomu sa zneužíva ako takzvaná predátorská droga. Ten, kto ju užije, sa môže stať obeťou sexuálneho napadnutia, uviedla GIBS.