Vrátili sa do hotelovej izby a odhrnuli perinu: Po tom, čo TAM NAŠLI, okamžite balili kufre! Jeho VÝHOVORKA vás dorazí

ŠANGHAJ - Thajskí turisti zažili šok vo svojom hotelovom izbe v Šanghaji, keď pod prikrývkou objavili zamestnanca hotela. Nečakaná situácia vyústila do výmeny ubytovania a stiahnutia hotelového personálu.
K incidentu došlo 3. marca, keď sa Yatida Siriwangchaiová a jej rodina večer vrátili do svojej izby v hoteli Shanghai Bund Yiwan. Pod prikrývkou si všimli nezvyčajný tvar, ktorý sa ukázal byť zamestnancom hotela. Ten tvrdil, že si pomýlil izbu, no rodinu jeho vysvetlenie neuspokojilo.
Hostia ihneď privolali manažéra hotela, ktorý potvrdil, že ide o člena personálu, informuje agentúra AP. Rodina sa obávala, že muž zneužil prístupovú kartu, preto situáciu nahlásili polícii a podali sťažnosť. Siriwangchaiová uviedla, že po incidente narazili na zamestnanca ešte raz, keď sa jej matka vybrala pre vodu – muž sa ospravedlnil a snažil situáciu riešiť.
Hotel nakoniec turistom poskytol plnú refundáciu a rodina sa rozhodla pre bezpečnosť zmeniť ubytovanie. Siriwangchaiová poďakovala polícii za rýchle konanie a komunite na sociálnej sieti TikTok za pomoc s prekladom. Rodina zostáva v kontakte s políciou, kým prebieha vyšetrovanie.