VIDEO Výbuch a požiar vo Svidníku: Strecha budovy odletela, sirény, tma a panika!

SVIDNÍK - Hasiči aj polícia aktuálne zasahujú pri požiari vo Svidníku. Požiaru na ulici Československej armády mal predchádzať výbuch. Podľa primátorky Marcely Ivančovej pritom odletela strecha prevádzkovej budovy.
Ako spresnila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa prvotných informácií došlo k požiaru v areáli firmy, a to pravdepodobne pri manipulácii s plynom. „Polícia na mieste vykonáva prvotné úkony,“ uviedla.
„Vyzeralo to na výbuch. Následne bolo vidieť plamene,“ opísala primátorka, podľa ktorej ide o budovu blízko obytných domov. Podľa jej slov boli evakuovaní obyvatelia z najbližšieho okolia. „Plyn bol odstavený, výbuch plynu z kotolne nehrozí. Nateraz vyzerá byť situácia pod kontrolou. Ľudia sú disciplinovaní," dodala.
„Na miesto sme vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Jedna zranená osoba bola transportovaná do nemocnice,“ potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová s tým, že zásah aktuálne prebieha.