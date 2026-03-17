NEČAKANÝ pohľad: Turisti uviazli na zamrznutom mori, zachránili sa vďaka TROM písmenám!

BALTSKÉ MORE – Plavba po mori počas zimných mesiacov býva miestami veľmi nebezpečná. Dvaja turisti sa však rozhodli, že sa pokúsia prejsť po jeho zamrznutej časti na lyžiach. Skončilo to takmer veľkou katastrofou, keď zostali uviaznutí uprostred ničoho. Vďaka pohotovej reakcii sa ale nakoniec zachránili.
Dvaja nemeckí turisti sa rozhodli pre riskantný presun cez Baltské more. Ako informujú Wiadomości, pokúšali sa prejsť na lyžiach cez Botnický záliv z fínskeho Oulu do švédskej Luleä. Počas cesty však nastali komplikácie a ocitli sa na ľadovci bez akejkoľvek možnosti na pomoc., píšu Wiadomośći.
Ľad sa pod nimi prelomil
Najprv bolo všetko v poriadku. Po prekonaní 150 km začal ľad pod turistami praskať a prelomil sa. Z vody sa našťastie vyslobodili, no prišli o väčšinu vybavenia. Expedícia bola v tom okamihu prerušená a začal sa boj o život. Nemali pri sebe žiadny senzor pre GPS vyhľadávanie ani svetelné majáky.
Keď sa prestali hlásiť centrále v cieľovej lokalite, vyslali im na pomoc helikoptéru. Nikto však nevedel, kde sa nešťastie odohralo. Na upútanie pozornosti záchranného tímu napokon použili veľmi jednoduchý, no mnohokrát overený signál. Z väčších ľadových blokov vytvorili z troch písmen celosvetovo známe volanie o pomoc SOS.
Záchranári z fínskeho Turku (MRCC) museli od opustenia stanice bojovať s nepriaznivým počasím. Veľké ľadové bloky sťažovali lokalizáciu turistov. Po piatich hodinách a jasnom nápise SOS ich však nakoniec našli. Turisti uviazli v mieste, kde hrúbka ľadu dosahuje aj 80 cm. V marci je už ale oveľa krehkejšia, ako počas zimných mesiacov.