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Sú eurofondy pre farmárov v ohrození? Beňová to odmieta, Lexmannová upozorňuje na varovania z Bruselu

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Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Eurofondy určené pre slovenských farmárov ohrozené nie sú a adresáti ich dostanú. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to v súvislosti s informáciami o preverovaní Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Európskou komisiou (EK) uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová (Smer-SD). Jej kolegyňa z europarlamentu Miriam Lexmann (KDH) tiež verí, že slovenskí farmári o peniaze neprídu, zdôrazňuje však dôležitosť rozptýliť obavy eurokomisie z nedostatočnej ochrany finančných záujmov Európskej únie (EÚ).

Výhrady Európskej komisie

„V liste, ktorý zaslala komisia Slovensku, sú jasne pomenované obavy a problémy s možnou netransparentnosťou či konfliktom záujmov,“ upozornila Lexmann. Rovnako vidí relevantnosť obáv, ktoré komisia vníma v prípade zmien trestných zákonov na Slovensku v kontexte podmienok čerpania prostriedkov EÚ.

Beňová upozornila, že predstavitelia opozície neustále strašia slovenskú verejnosť tým, že krajine odoberú eurofondy. Konanie v prípade PPA považuje za jeden z mnohých a štandardných procesov, ktoré EK vedie voči viacerým krajinám. „Vieme o tom, príslušné ministerstvo komunikuje s komisiou a hľadá sa spôsob, ako to vyriešiť,“ dodala Beňová. Verí zároveň vyjadreniam ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), že peniaze pre slovenských farmárov ohrozené nie sú. „Ja mám tiež také informácie, že ohrozené nie sú,“ dodala.

archívne video

Tlačová konferencia strany KDH: Komu vlastne majú farmári veriť? (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Obe europoslankyne sa venovali aj domácej politike na Slovensku a možnému spájaniu a situácii v súvislosti s budúcoročnými parlamentnými voľbami. Odmietli špekulovať o konkrétnych možných alianciách. „Ja som presvedčená, že spájať by sa mali programovo blízke strany,“ skonštatovala Beňová. Zdôraznila, že o možnostiach kreovania vlády rozhodnú len voliči vo voľbách, nie predvolebné vylučovanie strán zo skupiny potenciálnych koaličných partnerov. Za Smer-SD deklarovala jasnú ambíciu nasledujúce parlamentné voľby vyhrať.

Postoj KDH

Lexmann sa takisto nechcela vyjadrovať k možným spájaniam, zdôraznila pozíciu KDH ako strany, ktorá je pevne hodnotovo ukotvená a ktorá od politických partnerov očakáva rešpekt voči týmto princípom. „To, čo chceme, je vytvoriť lepšiu alternatívu pre Slovensko ako predstavuje súčasná vláda,“ vyhlásila.

Miriam Lexmann
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Miriam Lexmann  (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Diskusia o synovi premiéra

Europoslankyne sa dotkli aj kauzy týkajúcej sa syna predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) Michala, ktorý pôsobí ako konateľ straníckej Agentúre Smer. Lexmann pripustila, že v tom vidí morálny problém. Beňová sa zastala Michala Fica, poznamenala, že nikdy peniaze od štátu nevyťahoval. Podotkla zároveň, že v dnešnej dobe by už rodinní príslušníci politikov asi nemali pracovať nikde, aby sa na to nepoukazovalo.

Diskutujúce sa na margo maďarského premiéra Pétera Magyara zhodli v tom, že by nemal používať výraz Felvidék. „Magyar nemá pre mňa morálnu ani etickú výbavu, aby bol v politike,“ povedala Beňová. K téme zastúpenia žien v politike Lexmann poznamenala, že je dobré, aby bola politika vyvážená. „Ženy majú viac sociálne vnímanie,“ povedala Lexmann s tým, že takýto hlas v politike je dôležitý. Povinné kvóty však nepovažuje za riešenie. Beňová si myslí, že na Slovensku to nie je aktuálna téma. Tvrdí, že ženy nemajú až taký záujem pracovať v politike ako muži. Povinné kvóty podľa nej nič nevyriešia.

Viac o téme: EurofondyMonika BeňováEurópska komisiaMiriam LexmannPPA
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