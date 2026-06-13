Promi oslava 40-ky Tomáša Stríža: Užialené hviezdy… Veľkolepý žúr sa razom zmenil na pohreb!

SENEC - V piatok večer sa v jednom z hotelov na Slnečných jazerách v Senci stretli mnohé známe osobnosti. Konala sa tam totiž veľkolepá oslava 40. narodenín známeho uchovávača spomienok Tomáša Stríža. Žúr sa však razom zmenil na pohreb!
Kroky mnohých známych osobností v piatok večer zamierili do Senca. V jednom z hotelov na nábreží Slnečných jazier sa totiž konala veľkolepá oslava 40. narodenín známeho uchovávača spomienok Tomáša Stríža.
Uvoľnený žúr sa však v istom momente zmenil na chvíle plné smútku... Aspoň na krátky moment. Oslávenec totiž nezostal svojej povesti nič dlžný a svoju oslavu zmenil na pohreb. Pohreb svojej 39-ky.
„To ma inšpiroval môj tatino, ten keď oslavoval 40-ku, tiež mal na oslave rakvu a to mi tak utkvelo v pamäti, lebo je to taký pekný symbol, si to pripomenúť. A myslím si, že 4. generácia v pohrebníctve sa nezaprie a neviem si ani predstaviť, že by sme to oslávili inak. Tá rakva tam jednoducho musela byť,“ vyjadril sa Stríž.
Veľmi špecifická a symbolická bola aj trojposchodová torta – každé poschodie totiž symbolizovalo istú etapu jeho života. „Ja som mal takú myšlienku, že spraviť tak ako som začínal – od zosnulých, tým som si prešiel od mala, že som nosil zosnulých, pripravoval pohreby, potom prívesky s odtlačkami, no a tá kniha symbolizuje, že som v 40-ke napísal knihu o tom všetkom - to znamená, že ducharina, príhody, o ľuďom, skrátka všetko, čo som od toho mladého veku zažil,“ priblížil nám.
Zagratulovať mu prišli napríklad markizáčka Kristína Kovešová, herec Pavol Plevčík, ale aj speváčky Veronika a Daniela Nízlové z dua Twiins, Dominika Mirgová a spevák Yael, ktorí sa postarali o hudobný program a Zuzana Belohorcová, ktorá večer odmoderovala. „Oslava dopadla nad moje očakávania. Bol to nádherný večer plný rodiny, priateľov a ľudí, ktorých si veľmi vážim,“ dodal hostiteľ večera.