Orbán na zjazde Fideszu po volebnej prehre: Nikdy sa nevzdám

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán v sobotu v úvode zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. V prejave vysielanom na jeho účte na platforme YouTube Orbán oznámil, že na zjazde zhodnotia voľby, v ktorých utrpeli ťažkú porážku.
Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote. Ďalšou úlohou je vyvodiť z volieb organizačné ponaučenia, a preto upravia stanovy strany. Ako štvrtú úlohu uviedol zabezpečiť zloženie nového 28-členného predsedníctva a nakoniec prijať dve politické uznesenia.
Predvolebný odkaz Fideszu voličom zlyhal a súper ponúkol atraktívnejší odkaz, priznal Orbán, podľa ktorého slepá viera vo víťazstvo zabránila Fideszu upraviť predvolebnú stratégiu. „Nesprávne sme predpovedali volebnú účasť a precenili sme vlastnú mobilizáciu. Nedokázali sme čeliť nenávistnej kampani a úplne sme stratili mladých ľudí v online priestore, kde algoritmy pomáhali opozícii. Súper navyše neutralizoval naše témy o hrozbe vojny. Hoci vláda dokázala vytvoriť fungujúcu stratégiu proti európskej hospodárskej kríze, nešli sme do toho, aby sme dávali nesplniteľné ekonomické sľuby,“ dodal predseda Fideszu.
Delegáti zjazdu jednohlasne prijali uznesenie o odmietnutí migračného paktu a rovnako schválili aj politické uznesenie protestujúce proti snahám vlády strany Tisza odvolať ústavných činiteľov. Podľa servera index.hu delegáti reagovali na výsledok hlasovania potleskom.