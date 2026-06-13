Dráma v Prahe: Mladík spadol z Karlovho mosta do Vltavy, zachránila ho drevená zábrana

PRAHA - Piatkový večer v centre českej metropoly sa pre jedného z návštevníkov zmenil na boj o život. Z ikonického Karlovho mosta spadol priamo do Vltavy iba 21-ročný mladík.
Ako informoval český portál iDNES.cz, mladý muž mal obrovské šťastie v nešťastí a z hrozivo vyzerajúceho pádu vyviazol bez akýchkoľvek zranení. K incidentu došlo krátko pred desiatou hodinou večer. Mladík (ročník 2005) po páde z mosta dopadol do studenej rieky, no dokázal doplávať k jednému z mostných pilierov, kde sa pevne chytil drevenej zábrany. Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky.
Čo presne pádu predchádzalo, polícia zatiaľ vyšetruje. Svetlo do prípadu však vniesla vedúca zdravotníckeho operačného strediska pražskej záchranky Jana Poštová. Podľa jej slov bol mladík v čase incidentu s najväčšou pravdepodobnosťou pod vplyvom omamných alebo psychotropných látok.