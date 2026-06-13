Celebrity Combat 2: Baróna odnášali policajti a slovenský spevák skončil v nemocnici!

BRATISLAVA - Druhý galavečer Celebrity Combat priniesol všetko, čo fanúšikovia očakávali – rýchle knokauty, kontroverzie i nečakané momenty. Baróna brala polícia a David Key skončil v nemocnici.
Máme za sebou už druhý galavečer organizácie Celebrity Combat, ktorý nezostal nič dlžný tomu prvému. Aj tentoraz organizátori stavili na kombináciu kontroverzných osobností, účastníkov reality šou a známych tvárí zo sociálnych sietí, čo prinieslo večer plný bizarných situácií a nečakaných zvratov. Diváci v Gopass Aréne aj pri obrazovkách sa tak opäť dočkali podujatia, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať.
Program odštartoval duel medzi Desperadom a Jeffym Boyom. Už od prvých sekúnd bolo zrejmé, kto bude v klietke udávať tempo. Desperado pôsobil sebavedomejšie, lepšie pripravený a svojmu súperovi prakticky nedal šancu rozvinúť vlastnú taktiku. Jeho dominancia vyústila do technického knokautu, po ktorom rozhodca zápas ukončil. Jasný triumf tak putoval na konto prvého menovaného. Expresné ukončenie predviedol aj bývalý účastník reality šou Farma Miňo, ktorý si zmeral sily so svojím kolegom Andrejom Brzáčom.
Miňo ukázal väčšiu pripravenosť a zápas ukončil skôr, než sa stihol naplno rozbehnúť. Pozornosť pútal aj ženský súboj medzi účastníčkou Party Shore Lahirou a raperkou Klaudys, ktorú diváci poznajú aj z relácie Mama, ožeň ma. Pred zápasom nechýbali vzájomné slovné prestrelky ani napätie, ktoré sa prenieslo aj do klietky. Obe bojovníčky predviedli dobrý výkon, no viac zo zápasu vyťažila Lahira. Tá napokon potvrdila svoje kvality a po verdikte rozhodcov sa mohla tešiť z víťazstva.
Jedným z najočakávanejších bodov programu bol bezpochyby bratovražedný súboj, na ktorý sa upierali oči väčšiny fanúšikov. Už samotná myšlienka, že proti sebe nastúpia blízki príbuzní, vyvolávala obrovský záujem. Duel napokon priniesol ešte viac emócií, než mnohí očakávali, a postaral sa o jeden z naj momentov celého galavečera. Mal sa uskutočniť aj historicky prvý mužsko-ženský zápas organizácie medzi spevákom Davidom Keyom a pornoherečkou Alexou Throat. Ešte pred samotným nástupom však prišli nepríjemné správy.
Davida totiž z Gopass Arény odviezla záchranná služba. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti jeho manžel. „David na tom nie je dobre, bol prevezený RZP do nemocnice odkiaľ chcel ísť stále na zápas, lekári to nedovolili, k zdravotnému stavu sa vyjadrí on sám a modlíme sa aby bol ok,” zneli Frederikove slová. Situácia okamžite vyvolala množstvo špekulácií a obáv. Moderátor počas večera naznačil, že by mohlo ísť o infarkt. Organizátori museli reagovať operatívne a hľadať náhradu, aby zápas nebol úplne zrušený.
Napokon proti Alexe nastúpila zápasníčka Veronika Zajícová. Tá sa s nečakanou výzvou vysporiadala výborne, potvrdila pozíciu favoritky a po presvedčivom výkone si pripísala víťazstvo. V napätí čakali diváci aj na súboj Miriho Vlčeka a Imiho Baróna Štefaníka. Práve tento duel sprevádzalo množstvo otáznikov, mnohí totiž pochybovali, či sa vôbec objaví v klietke. Napokon však nastúpil a fanúšikovia sa dočkali zápasu, ktorý mal jasného víťaza. Tým sa stal Miri Vlček, zatiaľ čo Barón musel prehltnúť trpkú prehru.
Ani po skončení zápasu však kontroverzie neutíchli. Práve naopak. O veľké prekvapenie sa postaral moment, keď Baróna z klietky odvádzali policajti v putách. Tento nečakaný obraz okamžite zaplavil sociálne siete a stal sa predmetom búrlivých diskusií. Fanúšikovia začali špekulovať, či išlo o skutočný policajný zásah, alebo len o ďalšiu súčasť šou a premyslený scenár organizátorov. Definitívnu odpoveď by mala v najbližších dňoch priniesť samotná organizácia Celebrity Combat.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%