Trumpovo meno mizne z Kennedyho centra: Začali s odstraňovaním nápisu

WASHINGTON - V sobotu skoro ráno sa začalo s odstraňovaním mena prezidenta Donalda Trumpa z priečelia Kennedyho centra múzických umení. Došlo k tomu niekoľko hodín po uplynutí piatkovej lehoty stanovenej súdom na odstránenie odkazov na Trumpa z tohto centra. Informuje o tom agentúra AP.
Kennedyho centrum začalo v sobotu dopoludnia s odstraňovaním nápisu krátko po uplynutí lehoty. Práce údajne posunulo pre búrky, ktoré zasiahli oblasť Washingtonu. Desiatky ľudí strávili už v piatok niekoľko hodín na námestí pred centrom, fotili si budovu a vyzývali na strhnutie nápisu.
Trump nevenoval veľkú pozornosť inštitúcii počas svojho prvého funkčného obdobia, no po návrate do úradu na ňu začal vyvíjať tlak. Len mesiac po začatí svojho druhého funkčného obdobia odvolal vedenie centra a nahradil ho správnou radou, ktorá ho vymenovala za predsedu. Prezidentovo meno sa následne rýchlo pridalo na budovu.
Federálny sudca koncom mája rozhodol, že centrum nemožno premenovať bez schválenia Kongresom. Vláde prezidenta preto nariadil, aby do 14 dní odstránila všetky fyzické nápisy s Trumpovým menom a zo všetkých oficiálnych materiálov vypustila akékoľvek zmienky o „Trumpovom a Kennedyho centre“. Sudca zároveň vláde zakázal uzavrieť inštitúciu, ktorá je oficiálnym sídlom Národného symfonického orchestra aj Washingtonskej národnej opery, z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie.