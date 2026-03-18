Šokujúce proroctvo nového Nostradama: Predpovedal vojnu v Iráne! Mrazivé varovanie o Trumpovi

LONDÝN - Muž prezývaný „nový Nostradamus“ upútal pozornosť. Po tvrdeniach o globálnych konfliktoch prichádza s predpoveďou, ktorá naráža na hranice amerického systému.
Muž s povesťou kontroverzných predpovedí
Britský autor Craig Hamilton-Parker, ktorý si vyslúžil prezývku „Prorok skazy“, znovu rozvíril debatu svojimi víziami budúcnosti. Tvrdí o sebe, že v minulosti dokázal odhadnúť viaceré veľké udalosti – od brexitu cez zvolenie Donalda Trumpa v roku 2016 až po pandémiu covidu-19.
V poslednom období upozorňuje aj na vývoj okolo Iránu. Podľa jeho dlhodobých tvrdení sa krajina mala stať cieľom priamych útokov na vojenské a jadrové objekty – čo jeho priaznivci považujú za naplnenie predpovedí, píše Mirror.
Vlastný kanál a staré duchovné postupy
Hamilton-Parker šíri svoje vízie najmä prostredníctvom YouTube, kde si vybudoval stabilné publikum. Vo svojich videách rozoberá možné scenáre budúceho vývoja a opiera sa pritom aj o duchovné prístupy vrátane indickej nádi astrológie.
Jeho obsah sa neobmedzuje len na geopolitiku. Venuje sa aj ekonomike, prírodným katastrofám či vývoju spoločnosti.
Najväčšia kontroverzia: tretie funkčné obdobie
Najviac pozornosti však vyvolala jeho najnovšia predpoveď týkajúca sa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Hamiltona-Parkera by sa Trump mohol udržať pri moci aj tretíkrát.
Takýto vývoj by však bol v rozpore s americkou ústavou. Dvadsiaty druhý dodatok jasne hovorí, že nikto nemôže byť zvolený za prezidenta viac než dvakrát.
Trump už v minulosti naznačil, že existujú spôsoby, ako by sa to dalo dosiahnuť, hoci konkrétne riešenie neuviedol.
Konflikt môže zmeniť pravidlá
Psychik svoju víziu opiera o scenár rozsiahleho globálneho napätia. Práve takýto vývoj by podľa neho mohol viesť k prijatiu mimoriadnych opatrení a zásahom do bežného fungovania politického systému.
„Očakával som veľký globálny konflikt, možno okolo Taiwanu. Dnes to môže byť akýkoľvek konflikt. Svet sa mení a to, čo sa zdalo nemožné, už nemusí platiť,“ uviedol.
Priznáva pritom, že jeho tvrdenia narážajú na kritiku – najmä kvôli jasným ústavným obmedzeniam. On však argumentuje rýchlymi zmenami vo svete.
Rýchlo sa meniaci svet podľa jeho slov
Hamilton-Parker poukazuje na udalosti, ktoré by ešte nedávno pôsobili nepredstaviteľne. Spomína napríklad úvahy o zásahoch v Grónsku či únosy politických lídrov v iných krajinách.
Podľa neho ide o dôkaz, že geopolitické pomery sa menia rýchlejšie, než si väčšina ľudí uvedomuje.
Rok 2026 ako obdobie otrasov
Vo svojich vystúpeniach opakovane zdôrazňuje, že rok 2026 môže priniesť súbeh viacerých kríz – od vojenských konfliktov cez ekonomické problémy až po ďalšie globálne napätie.
„Niečo zásadne naruší existujúce pravidlá a nastane obdobie veľkého konfliktu,“ tvrdí.