Živý Nostradamus varuje pred rokom 2026: Tretia svetová vojna a koniec civilizácie sú BLÍZKO! PRIPRAVTE sa na najhoršie

BRAZÍLIA - Brazílsky mystik Athos Salomé, prezývaný „Živý Nostradamus“, zverejnil mrazivé predpovede na rok 2026. Varuje pred eskaláciou globálnych konfliktov, hrozbou tretej svetovej vojny aj pred ničivými slnečnými búrkami, ktoré by mohli paralyzovať modernú civilizáciu.
Muž, ktorý si získal pozornosť verejnosti tvrdeniami, že vopred predpovedal pandémiu covidu-19 či smrť britskej kráľovnej Alžbety II., opäť vzbudzuje rozruch. Brazílčan Athos Salomé, známy ako „Živý Nostradamus“, predstavil svoje vízie na rok 2026 – a podľa jeho slov ide o jedny z najznepokojujúcejších prognóz, aké kedy zverejnil.
Hrozba tretej svetovej vojny
Záver roka 2025 je podľa Salomého poznačený rastúcim napätím medzi Ruskom a Západom, ktoré by sa v roku 2026 mohlo ešte viac vyhrotiť. Ako píše portál Mirror, upozorňuje na zvýšené riziko priamej konfrontácie medzi Ruskom a NATO, najmä v oblasti Arktídy. Práve tam má Moskva údajne presúvať raketové systémy do strategických lokalít, čo by počas topenia ľadov mohlo viesť k nebezpečným stretom.
Salomé zároveň tvrdí, že Rusko by mohlo do marca 2026 povolať až 800-tisíc záložníkov, aby posilnilo svoju obranu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a protivzdušnej ochrany. Tieto vyjadrenia zaznievajú v čase, keď vojna na Ukrajine naďalej rozdeľuje medzinárodné spoločenstvo a mierové riešenie zostáva v nedohľadne. Obavy z eskalácie konfliktu potvrdzujú aj politickí lídri. Šéf NATO Mark Rutte nedávno varoval, že Európa čelí najväčšej vojenskej hrozbe za posledné generácie a že Rusko už teraz stupňuje svoje skryté aktivity namierené proti západným spoločnostiam.
Znepokojivejšie sú predpovede o vesmíre
Ešte znepokojivejšie sú však Salomého predpovede týkajúce sa vesmíru. Najväčšie obavy má zo silných slnečných búrok, ktoré by mohli v roku 2026 spôsobiť rozsiahle výpadky elektriny, kolaps komunikačných systémov a narušenie technológií, na ktorých je moderný svet závislý.
Podľa mystika existujú „konzistentné dôkazy“, že zvýšená slnečná aktivita by mohla kulminovať už v marci 2026. Tvrdí, že nejde o šírenie strachu, ale o varovanie založené na merateľných signáloch a vedeckých dátach. Slnečné búrky totiž môžu udrieť náhle a bez varovania, čo z nich robí jednu z najurgentnejších hrozieb.
Slnko vstúpilo do aktívnej fázy svojho 11-ročného cyklu
NASA vysvetľuje, že slnečné búrky vznikajú pri erupciách častíc a magnetických polí zo Slnka. Ak sú nasmerované na Zem, môžu narušiť jej magnetické pole a spôsobiť energetické výpadky. Podobný jav, známy ako Carringtonova udalosť, zasiahla planétu v roku 1859 a viedla k požiarom na telegrafných staniciach a mimoriadnym polárnym žiaram.
Hoci vedci potvrdzujú, že Slnko vstúpilo do aktívnej fázy svojho 11-ročného cyklu, NASA zároveň upokojuje verejnosť, že tieto javy zvyčajne nepredstavujú vážnu hrozbu pre bežný život. Napriek tomu Salomé tvrdí, že kombinácia geopolitického napätia a prírodných síl robí z roku 2026 potenciálne zlomový bod pre celý svet. Jeho predpovede tak opäť rozdeľujú verejnosť – zatiaľ čo niektorí ich považujú za znepokojujúce varovanie, iní ich berú len ako ďalšie mystické proroctvá bez reálneho základu.