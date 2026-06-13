Muž zomrel po zjedení syra: Našli v ňom nebezpečnú BAKTÉRIU! Manželka žiada od výrobcu mastné odškodné

LONDÝN - Romantické valentínske prekvapenie sa premenilo na tragédiu. Britský umelec Roger Parkes zomrel len niekoľko dní po tom, čo zjedol darčekový „Valentínsky box“ remeselných syrov, ktoré mu k sviatku kúpila jeho manželka Carina. Jeden z nich bol infikovaný baktériou listeria. Teraz vdova žaluje výrobcu o viac ako 200‑tisíc libier (o vyše 231-tisíc eur).
Carina Parkes objednala balíček syrov od spoločnosti The Old Cheese Room vo februári 2023. Roger ich začal jesť 17. februára a postupne si z nich krájal niekoľko dní. Už 21. februára musela rodina volať záchranku – mužovi ostalo náhle zle. Najskôr bol hospitalizovaný v St Richard’s Hospital v Chichestri, no jeho stav sa rýchlo zhoršoval. O dva dni neskôr ho previezli do Royal Sussex County Hospital v Brightone, kde lekári potvrdili infekciu listeriou. Napriek intenzívnej liečbe zomrel 27. februára 2023.
Pitva a následná správa koronera z jesene 2024 uviedli ako príčinu smrti zlyhanie viacerých orgánov a listeriovú meningoencefalitídu. Vyšetrovanie zároveň dospelo k záveru, že syr bol kontaminovaný a „nebol vhodný na ľudskú konzumáciu“.
Firma priznala kontamináciu, ale odmieta zodpovednosť
Po tragédii výrobca stiahol z predaja svoju špecialitu Baronet Reblochon – polomäkký syr z bio mlieka kráv od plemena jersey. Rovnaká várka spôsobila ochorenie aj ďalším dvom ľuďom. Spoločnosť The Old Cheese Room však tvrdí, že hoci syr bol infikovaný, nie je isté, že práve on spôsobil Parkesovu smrť. Právny zástupca firmy argumentuje, že umelec mal už predtým vážne zdravotné problémy.
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Podľa dokumentov predložených súdu mal Roger Parkes za sebou rozsiahlu operáciu srdca, komplikovanú sepsou E. coli, a bol vystavený vysokému riziku infekcií centrálneho nervového systému. Firma preto tvrdí, že vdova musí preukázať, že smrť spôsobila práve listeria zo syra, nie jeho predchádzajúci zdravotný stav.
Vdova žiada odškodné vyše 200‑tisíc libier
Carina Parkes podala žalobu na londýnsky Najvyšší súd. Tvrdí, že jej manžel by bez infekcie žil normálny život a že výrobca nesie plnú zodpovednosť za kontaminovaný produkt. „Pán Parkes sa stal vážne chorým v dôsledku konzumácie syra. Napriek liečbe jeho stav ďalej kolaboval a 27. februára zomrel,“ uvádza v súdnych dokumentoch právnik rodiny.
Firma však oponuje. „Nie je preukázané, že listeria bola príčinou smrti, vzhľadom na jeho vážne kardiovaskulárne ochorenia a nedávnu operáciu,“ tvrdí. Ak sa strany nedohodnú, prípad poputuje na predbežné pojednávanie. Pôjde o jeden z najvýraznejších sporov týkajúcich sa bezpečnosti potravín v Británii za posledné roky.