Drevená či plastová doska na krájanie? Vedci dali ODPOVEĎ na otázku, ktorá z nich je bezpečnejšia!

BRATISLAVA– Máte ju doma v kuchyni aj vy. Doska na krájanie patrí k najpoužívanejším predmetom v domácnosti, no málokto z nás premýšľa nad tým, z akého materiálu je vyrobená. Keď v 70. rokoch minulého storočia dorazili na trh plastové dosky, okamžite sa stali hitom. Logika hovorila jasne: plast je hladký, nenasiakavý a ľahko sa umýva, zatiaľ čo drevo pije tekutiny a drží baktérie. Najnovšie vedecké štúdie však túto intuíciu kompletne otočili hore nohami.
Viera v dokonalú hygienu plastu bola taká silná, že plastové dosky namiesto drevených oficiálne odporúčalo aj Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA). Trvalo celé desaťročia, kým vedci z Inštitútu pre výskum potravín na Univerzite vo Wisconsine preverili fakty. Informuje o tom portál Onet.
Nový plast verzus použitý plast
Experimenty ukázali, že kým je plastová doska úplne nová a neporušená, čistí sa naozaj skvele. Problém nastáva vo chvíli, keď na nej urobíte prvé zárezy nožom. Mikroskopické ryhy a štrbiny, ktoré vznikajú pri každodennom krájaní, sa stávajú pre ručné umývanie nedosiahnuteľné – najmä ak sa do nich dostane mastnota zo surového kuracieho mäsa.
Vedci na dosky nasadili nebezpečné baktérie ako Salmonella, E. coli či Listeria. Výsledok? Na použitej plastovej doske sa baktérie vplyvom zostatkovej vlhkosti cez noc astronomicky rozmnožili.
Drevo ako prirodzený zabijak baktérií
Keď vedci testovali drevené dosky (z javora, buku či dubu), čakalo ich obrovské prekvapenie. Drevo síce baktérie do 3 až 10 minút absorbovalo hlboko do svojej štruktúry, no tam sa stalo niečo nečakané. Baktérie sa v dreve nedokázali množiť a po krátkom čase úplne zahynuli.
Z praktického hľadiska to znamená, že zvnútra dreva sa už baktérie nemali ako preniesť späť na potraviny. Tento fenomén potvrdili aj nemeckí vedci z Freie Universität Berlin. Na javorových doskách klesol počet baktérií E. coli na nulu už dve hodiny po kontaminácii bez akéhokoľvek umytia. Na plastových doskách prežívali rovnaké baktérie viac ako osem hodín. Drevo v sebe prirodzene skrýva stovky obranných zlúčenín (fenoly, triesloviny, flavonoidy), ktoré majú preukázateľné antibakteriálne vlastnosti.
Ak používate plast, neumývajte ho po krájaní mäsa ručne. Ryhy od noža dokáže spoľahlivo vydezinfikovať iba vysoká teplota v umývačke riadu. Ak je už plastová doska silno dorezaná, bez milosti ju vyhoďte.
Bez ohľadu na to, či preferujete drevo alebo plast, najdôležitejšia je hygiena pri krájaní. Po každom kontakte so surovým mäsom, hydinou alebo rybami musíte dosku dôkladne umyť horúcou vodou so saponátom predtým, ako na nej začnete krájať zeleninu či chlieb, ktoré už tepelne neupravujete. Bezpečne uvarené jedlo totiž začína práve pri správnych návykoch.