MIMORIADNY ONLINE Ruský ropný uzol v plameňoch po útoku dronov! Tajná služba hlási zásah

KYJEV/MOSKVA - Pri ruskom útoku v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny zomrelo v noci na dnes 15-ročné dievča, jej rodičia utrpeli zranenia, informovali ukrajinské úrady, ktoré citovala agentúra AFP. Moskva oznámila, že po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar v ropnom sklade v ruskej Krasnodarskej oblasti, pri incidente nebol nikto zranený, uviedla agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
14:24 „Palivové nádrže horia“ - Hlavný ruský ropný uzol v plameňoch po ukrajinskom drone útoku v Krasnodarskom kraji, hovorí zdroj SBU. Videá cirkulujúce online sa zdajú ukazovať viacnásobné požiare na mieste.
12:32 Kremeľ vo štvrtok obvinil Ukrajinu z „bezohľadných“ dronových útokov na kritickú infraštruktúru plynovodu Turkstream, ktorá sa nachádza v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska. Informuje správa agentúry AFP.
10:12 Ruské útoky na oblasť v okolí mesta Mena ležiacom v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny si v noci na štvrtok vyžiadali život 15-ročného dievčaťa a spôsobili zranenia jej rodičom. V stredu útočili ruské jednotky aj na Dnepropetrovskú, Záporožskú a Sumskú oblasť. Informuje o tom správa agentúry AFP a spravodajského webu Ukrainska Pravda.
09:07 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v piatok v Paríži rokovať so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom o možnostiach zvyšovania nátlaku na Rusko, oznámil vo štvrtok Elyzejský palác. Informuje o tom správa agentúry AFP. V najbližších dňoch sa podľa očakávania uskutoční aj návšteva Zelenského v Španielsku, ktorý sa bude snažiť posilniť podporu Kyjeva v Európe pred plánovaným budúcotýždňovým novým kolom rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom.
08:16 V noci Ukrajina zaútočila na ropnú čerpaciu stanicu „Tichoretskaja“ v Krasnodarskom kraji v Rusku. Na mieste vypukol rozsiahly požiar. Tichoretský ropný uzol je jedným z najväčších prekládkových miest ropy v južnom Rusku. Spravuje ho spoločnosť Tichoretsk-NEFT LLC, ktorá je súčasťou štruktúry Transnefť. Toto zariadenie slúži ako hlavný terminál na príjem, skladovanie a prepravu ropy hlavnými ropovodmi.
08:00 Podľa agentúry AFP poškodil ruský útok dve budovy v dedine Menska na okraji mesta Černihiv. "Nepriateľský útok stál život 15-ročného dievčaťa, ktorého rodičia boli zranení," uviedla radnica obce na facebooku bez toho, aby spresnila, či išlo o útok dronom alebo raketou. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že počas noci bolo nad ruskými regiónmi zachytených a zničených 80 ukrajinských dronov.
07:56 Ukrajinské médiá zverejnili dokument, ktorý ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poslalo 10. marca maďarskému veľvyslanectvu v Kyjeve. Uvádza sa v ňom, že navrhovaný termín návštevy maďarskej delegácie v Kyjeve je pre ukrajinskú stranu neprijateľný. Budapešti preto navrhli dohodnúť nový dátum prostredníctvom diplomatických kanálov. Na svojom webe o tom vo štvrtok informovala britská stanica BBC.