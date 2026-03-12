Mrazivé zistenie astronómov: Mimozemšťania sa nás pokúšajú kontaktovať, no my ich správy nevedomky IGNORUJEME!

WASHINGTON – Mimozemské civilizácie sa možno pokúšajú kontaktovať Zem už celé desaťročia, no ľudia ich signály nedokážu zachytiť. Naznačuje to nová vedecká štúdia, podľa ktorej môžu byť rádiové správy z hlbokého vesmíru deformované takzvaným „vesmírnym počasím“, ešte skôr než opustia hviezdny systém, z ktorého pochádzajú.
Po celé desaťročia sa vedci snažia nájsť dôkaz mimozemskej inteligencie najmä pomocou detekcie veľmi úzkych rádiových signálov. Takéto signály sú totiž nepravdepodobné pri prirodzených kozmických procesoch a mohli by byť znakom technologickej civilizácie. Podľa novej štúdie však môže byť tento prístup chybný, informuje Daily Mail. Výskumníci upozorňujú, že aj dokonale úzky rádiový signál vyslaný z planéty s inteligentným životom sa môže ešte pri prechode atmosférou hviezdy deformovať.
„Vyhľadávanie signálov je často optimalizované na extrémne úzke frekvencie,“ vysvetlil astronóm Vishal Gajjar zo SETI Institute, ktorý je hlavným autorom štúdie. „Ak sa však signál rozšíri vplyvom prostredia okolo hviezdy, môže sa dostať pod hranicu našej detekcie – aj keď tam v skutočnosti je.“
Vedci pri výskume analyzovali aj rádiové signály
Tento efekt vzniká v dôsledku turbulentnej plazmy, ktorú hviezdy pravidelne uvoľňujú do vesmíru. Takéto prostredie môže rádiové vlny „rozmazať“ a rozšíriť ich frekvenčný rozsah, čím sa stanú pre súčasné detektory prakticky neviditeľné. Vedci pri výskume analyzovali aj rádiové signály vysielané sondami v našej vlastnej Slnečnej sústave. Na základe týchto meraní dokázali modelovať, ako hviezdna aktivita – napríklad slnečné erupcie alebo výrony plazmy – ovplyvňuje šírenie signálov vo vesmíre.
Najväčší problém môžu predstavovať červení trpaslíci, ktoré tvoria približne 75 percent hviezd v galaxii Mliečna cesta. Práve tieto hviezdy sú známe mimoriadne silnou aktivitou, ktorá môže rádiové signály výrazne deformovať. Výsledky výskumu naznačujú, že astronómovia by mali upraviť svoje metódy hľadania takzvaných technosignatúr – teda technologických stôp mimozemských civilizácií. Namiesto zamerania len na extrémne úzke signály by mali sledovať aj širšie frekvenčné pásma, ktoré mohli byť počas cesty vesmírom rozptýlené.
„Ak dokážeme presne zmerať, ako hviezdna aktivita mení rádiové signály, môžeme navrhnúť vyhľadávacie metódy, ktoré budú zodpovedať tomu, čo skutočne prichádza k Zemi – nie iba tomu, čo by mohlo byť vyslané,“ vysvetlila spoluautorka štúdie Grayce C. Brown. Výskumníci zároveň upozorňujú na takzvané „Veľké ticho“ – paradox, ktorý vznikol pri hľadaní mimozemských civilizácií. Hoci vesmír obsahuje miliardy hviezd a potenciálne obývateľných planét, ľudstvo zatiaľ nezachytilo jednoznačný dôkaz inteligentného života.
Podľa autorov štúdie však toto ticho nemusí znamenať, že mimozemské civilizácie neexistujú. Môže byť jednoducho dôsledkom obmedzení našich súčasných detekčných metód. Jednými z najzaujímavejších kandidátov na planéty, kde by mohol existovať život, sú napríklad svet veľkosti Zeme TRAPPIST-1e vzdialený približne 40 svetelných rokov alebo planéta K2-18b, ktorá by podľa niektorých výskumov mohla obsahovať rozsiahle oceány.
Nie všetci vedci však veria, že mimozemšťania už Zem navštívili. Dlhoročný odborník NASA Gentry Lee nedávno uviedol, že neexistujú dôkazy o tom, že by akákoľvek mimozemská bytosť alebo technológia pristála na našej planéte. „Ak si niekto myslí opak, je zavádzaný,“ povedal na vedeckej konferencii v americkom Phoenixe. Zároveň však dodal, že pravdepodobnosť existencie života inde vo vesmíre je podľa neho mimoriadne vysoká. „Život niekde vo vesmíre určite existuje,“ uzavrel. „Šanca je jednoducho príliš veľká.“