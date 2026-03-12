Kauzy Donovaly a Báč mieria opäť pred súd: Proces o miliónových podvodoch pokračuje v marci

BANSKÁ BYSTRICA - Proces v kauzách Donovaly a Báč, ktoré sa týkajú páchania ekonomickej trestnej činnosti, má po päťmesačnej pauze pokračovať. Termíny hlavného pojednávania sú na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici naplánované na 23., 26. a 27. marca. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejneného na webe rezortu spravodlivosti. Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.
Obžaloba sa týka uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami. Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur.
Marian K. na minuloročnom októbrovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný, a rovnako tak urobil aj Peter P. Jana Š., s ktorou prokurátor odmietol uzavrieť dohodu o vine a treste, urobila vyhlásenie o vine. Obžalovaným v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody od troch do desiatich rokov.
Proces sa na ŠTS mal začať už auguste 2024, ale z dôvodu opakovanej neúčasti obžalovaných Petra P. a Jany Š. musel hlavné pojednávanie odročiť. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto kauzy, ako aj rozmer dokazovania vykonaného v prípravnom konaní prokurátor trval na ich osobnej účasti, aby ich mohol vypočuť.