Šokujúci objav vedcov: Mužské prirodzenia sa za posledné desaťročia poriadne NATIAHLI! Budúcnosť v spálni vás ODROVNÁ

LONDÝN - Téma mužskej anatómie býva často zahalená rozpakmi, no vedci sa jej venujú čoraz intenzívnejšie. Najnovšie výskumy totiž naznačujú zaujímavý trend, rozmery mužského prirodzenia sa podľa niektorých dát v posledných desaťročiach zväčšujú. Odborníci sa pritom zamýšľajú aj nad tým, ako by sa mohlo vyvíjať v budúcnosti.
Výskumy naznačujú, že priemerná dĺžka mužského penisu sa v priebehu posledných desaťročí postupne zvyšuje. Podľa štúdie vedcov zo Stanfordovej univerzity z roku 2023 sa priemerná dĺžka vztýčeného penisu medzi rokmi 1992 a 2021 zväčšila približne o štvrtinu – z približne 12 na 15 centimetrov. Analýza vychádzala z údajov viac než 55-tisíc mužov z rôznych častí sveta.
Ak by sa tento trend udržal, teoreticky by mohla priemerná dĺžka do konca storočia dosiahnuť takmer 22 centimetrov. Vedci však upozorňujú, že nejde o istú predpoveď, ale o matematický odhad vychádzajúci z doterajšieho vývoja.
Čo stojí za zmenu?
Hlavný autor štúdie Michael Eisenberg upozornil, že takáto rýchla zmena je z biologického hľadiska pomerne neobvyklá, informuje Daily Mail. Podľa jeho tímu by preto za ňou nemuseli stáť klasické evolučné procesy, ale skôr environmentálne faktory. Uvažuje sa napríklad o vplyve chemických látok v prostredí, zmien životného štýlu alebo celkových hormonálnych vplyvov.
Niektorí odborníci zároveň špekulujú o tom, ako by mohol vyzerať vývoj mužského reprodukčného systému v ešte vzdialenejšej budúcnosti. Profesor biologickej antropológie z Oxfordskej univerzity Simon Underdown naznačuje, že technológie by mohli jedného dňa umožniť rôzne formy „vylepšenia“ ľudského tela. Diskutuje sa napríklad o implantátoch či genetických zásahoch, ktoré by mohli ovplyvniť citlivosť, plodnosť alebo kvalitu spermií.
Nemusí ísť o pozitívnu správu
Takéto úvahy sú zatiaľ skôr hypotetické. Podľa Underdowna však nie je vylúčené, že technologický pokrok umožní zásahy do biologických procesov, ak o ne bude spoločenský dopyt. Vedci pritom zdôrazňujú, že rýchle zmeny v ľudskom tele nemusia byť automaticky pozitívnou správou. Práve naopak – môžu signalizovať širšie zmeny v prostredí alebo životnom štýle, ktorých dôsledky zatiaľ úplne nepoznáme. Preto podľa odborníkov treba tento trend skúmať opatrne a sledovať, čo ho v skutočnosti spôsobuje.