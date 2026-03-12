ZMENA počasia na spadnutie: Udrú BÚRKY, tieto oblasti to schytajú najviac! Nebezpečný bude TENTO jav

BRATISLAVA - Uplynulé dni pripomínali skôr apríl než polovicu marca, no dnes sa situácia zmení. Studený front sa síce nad naším územím rozpadne a výrazné ochladenie nepríde, ale zvýši sa vlhkosť a popoludní sa objavia prvé "jarné" búrky. Pozrite, ktoré oblasti by mali byť v pozore.
Uplynulé dni pripomínali skôr začiatok apríla než polovicu marca. Teploty sa dostávali nad dlhodobý priemer a počasie bolo mimoriadne stabilné. Na Slovensko dnes ale dorazí zmena, o ktorú sa postará studený front postupujúci od západu, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Zaujímavosťou je, že front sa bude priamo nad naším územím rozpadať, takže za ním neočakávame návrat chladného počasia ani citeľný pokles teplôt. Pod vplyvom tlakovej výše sa však atmosféra začne postupne meniť. Zmena sa prejaví najmä zvýšenou vlhkosťou a dynamickejším vývojom oblačnosti. Na Slovenku sa tak objavia prvé výraznejšie búrky.
Najväčším rizikom budú blesky, hrozia aj lokálne záplavy
Najvýraznejší vývoj sa očakáva popoludní, keď bude atmosféra najviac labilná. Kopovitá oblačnosť sa začne rýchlo rozvíjať a postupne sa vytvoria prvé prehánky a búrky. Podľa aktuálnych predpokladov pôjde o typické jarné búrky, ktoré síce nebudú sprevádzané extrémnymi javmi, no lokálne môžu byť intenzívnejšie. Najväčšia pravdepodobnosť ich výskytu je v horských oblastiach severného Slovenska, najmä v Žilinskom kraji a v okolí Tatier. Prehánky a búrky sa očakávajú aj v Trenčianskom kraji.
Búrky sa môžu objaviť aj v ďalších častiach stredného Slovenska, kde bude vývoj závisieť od miestnych podmienok. Očakáva sa najmä zosilnená zrážková činnosť – krátkodobé lejaky či intenzívnejšie prehánky a tak môžu hroziť lokálne záplavy. Najväčším rizikom však zostáva elektrická aktivita. Blesky môžu predstavovať nebezpečenstvo najmä v horskom teréne a na otvorených priestranstvách, kde je potrebná zvýšená opatrnosť.