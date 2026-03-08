Nedeľa8. marec 2026, meniny má Alan, Alana, zajtra Františka

Televízor sa zapol, hoci nebol v elektrike: Jasnovidka varuje pred mrazivým spôsobom, akým dnes komunikujú mŕtvi!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

LONDÝN - Moderné technológie nám uľahčujú komunikáciu s rodinou či priateľmi. Podľa britskej jasnovidky Anne Jirschovej však môžu slúžiť aj na niečo oveľa nezvyčajnejšie, údajne sa cez ne môžu ozývať aj bytosti z druhého sveta.

Myšlienka kontaktu so zosnulými sprevádza ľudí už stáročia. V minulosti sa na to používali médiá, spiritistické seansy či známe tabuľky ouija. Podľa jasnovidky Anne Jirschovej sa však spôsob takéhoto údajného kontaktu mení spolu s dobou. Tvrdí, že v digitálnej ére môžu podobné javy prebiehať prostredníctvom moderných zariadení. „Na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo príbehov o zvláštnych skúsenostiach – od hlasových asistentov, ktorí povedia niečo desivé, až po správy, ktoré majú prísť od zosnulých blízkych,“ uviedla pre denník Mirror.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Nevysvetliteľné situácie

Sama vraj zažila niekoľko nevysvetliteľných situácií. Spomína napríklad moment, keď robila tarotové čítanie pre klientku vo svojej kancelárii. Počas výkladu sa podľa nej zrazu zapol televízor, hoci nebol ani zapojený do elektriny. „Klientka si myslela, že som to nejako pripravila, aby to vyzeralo dramaticky. Keď som jej ukázala zásuvku, zostala v šoku,“ tvrdí Jirschová. Dodáva, že podobné situácie sa jej vraj stávajú pomerne často.

Zvláštnu skúsenosť jej opísala aj jedna zo zákazníčok. Tá mala podľa jej slov počuť neznáme hlasy z monitoru, ktorý používala na sledovanie svojej malej dcéry. „Keď sa pozrela na obrazovku, vraj uvidela tri červené svetielka vznášajúce sa nad postieľkou,“ opisuje jasnovidka. Najskôr jej odporučila skontrolovať techniku, či nejde o poruchu zariadenia. Pri ďalšej návšteve sa však žena údajne vrátila s presvedčením, že ide o nadprirodzený jav. „Mala pocit, že jej dieťa sledujú nejaké entity,“ hovorí Jirschová. Tvrdí, že ju následne naučila jednoduché techniky, ktoré majú vytvoriť ochrannú „bublinu svetla“ okolo rodiny a domu.

Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov Prečítajte si tiež

Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov

Svetelné gule

Tieto príbehy ju vraj podnietili k tomu, aby začala sledovať diskusie na internete. Tvrdí, že narazila na množstvo podobných svedectiev rodičov. Niektorí opisovali zvláštne postavy či svetelné gule na obrazovkách monitorov, iní vraj počuli z reproduktorov hlasy, ktoré vyslovovali mená ich detí. Podľa Jirschovej však tieto javy nemusia byť nevyhnutne negatívne. „Často môže ísť o blízku osobu, napríklad starého rodiča, ktorý chce symbolicky navštíviť svoje vnúča,“ myslí si.

Televízor sa zapol, hoci
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Vysvetlenie môže podľa nej súvisieť s energiou

Dodáva, že zvláštne prípady sa nemajú týkať len detských monitorov. Ľudia jej vraj rozprávali o neobvyklých skúsenostiach s mobilnými telefónmi, kamerami či notebookmi. Niektorí tvrdili, že dostali prázdne SMS správy alebo e-maily z kontaktov patriacich zosnulým. Jirschová je presvedčená, že vysvetlenie môže súvisieť s energiou. „Keď človek zomrie, jeho energia podľa mňa nezmizne. Moderné zariadenia vytvárajú elektromagnetické pole a možno práve to umožňuje duchom určitým spôsobom komunikovať,“ vysvetľuje.

Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE Prečítajte si tiež

Proroctvo japonskej Baby Vangy šokujú: Rok 2030 bude HROZIVÝ! Predpovedala pandémiu... TO, čo príde, bude ešte HORŠIE

Podľa nej sa spôsob, akým sa údajne prejavujú nadprirodzené javy, prispôsobuje dobe. „Kedysi ľudia hovorili o blikajúcich svetlách alebo zvláštnych zvukoch v dome. Dnes máme technológie, ktoré ponúkajú úplne nové možnosti,“ dodáva. A na záver s úsmevom poznamenáva: „Možno keď nabudúce dostanete prázdnu správu, stojí za to na chvíľu spozornieť.“

Viac o téme: JasnovidkaBytostiAnne JirschDruhý svet
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kam ujsť, ak vypukne
Kam ujsť, ak vypukne tretia svetová vojna? Vedci vytypovali miesta, ktoré by zostali bezpečným rajom!
Zaujímavosti
Sagrada Família po 144
Svet sa konečne dočkal: Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!
Zaujímavosti
Myslíte si, že ľudia
Myslíte si, že ľudia okolo vás mrmlú? POZOR, váš mozog sa vám snaží povedať niečo veľmi dôležité!
Zaujímavosti
Orgány mu zlyhávali a
Orgány mu zlyhávali a moč mal ČIERNY ako uhoľ: Sean sa chcel v hotelovej izbe zabiť, dnes je z neho úplne iný človek!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Desivá zrážka policajného
AKTUÁLNE Desivá zrážka policajného auta v Michalovciach: Traja ľudia skončili v nemocnici!
Domáce
undefined
Repatriačné lietadlá pre Slovákov: vláda zabezpečila lety z Ománu, Saudskej Arábie aj Emirátov
Domáce
Parlament prijíma zákony v
Parlament prijíma zákony v zrýchlenom režime: od volieb ich v skrátenom konaní schválili už 60
Domáce
Komunita pod Krásnou Hôrkou vybehla za malú Noémi: Charitatívne podujatie prinieslo 857 eur na liečbu
Komunita pod Krásnou Hôrkou vybehla za malú Noémi: Charitatívne podujatie prinieslo 857 eur na liečbu
Košice

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump.
Trump varuje Teherán: Nový iránsky vodca podľa neho „nevydrží dlho“
Zahraničné
undefined
Repatriačné lietadlá pre Slovákov: vláda zabezpečila lety z Ománu, Saudskej Arábie aj Emirátov
Domáce
ŠOK v Českej televízii:
ŠOK v Českej televízii: Moderátor oznámil koniec v priamom prenose: Sklamanie z vedenia a obavy o verejnoprávnosť
Zahraničné
Podivný papagáj: Kakapo nevie
Podivný papagáj: Kakapo nevie lietať a vonia ako ovocný koktail
dromedar.sk

Prominenti

Leoš Noha
Zázrak, že žije! Českému hercovi fungovalo srdce len na 12 percent... Životný štýl NEZMENIL
Domáci prominenti
Vzácna diagnóza Moniky Szabó:
Vzácna diagnóza Moniky Szabó: TAKTO ovplyvnia jej zdravotné problémy postavu v Sľube!
Domáci prominenti
Rita Ora
Koncert uprostred revu motorov: Rita Ora otvorila sezónu Formuly 1 s holým zadkom!
Zahraniční prominenti
Súťažiaci reality šou Survivor
KRÁSNA SPRÁVA hviezdy markizáckej šou: ZÁSNUBY v exotike!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Snažíte sa schudnúť? Rozhodne
Snažíte sa schudnúť? Rozhodne sa vyhnite týmto doplnkom stravy
vysetrenie.sk
Televízor sa zapol, hoci
Televízor sa zapol, hoci nebol v elektrike: Jasnovidka varuje pred mrazivým spôsobom, akým dnes komunikujú mŕtvi!
Zaujímavosti
Orgány mu zlyhávali a
Orgány mu zlyhávali a moč mal ČIERNY ako uhoľ: Sean sa chcel v hotelovej izbe zabiť, dnes je z neho úplne iný človek!
Zaujímavosti
Sagrada Família po 144
Svet sa konečne dočkal: Sagrada Família po 144 rokoch dosiahla svoj vrchol a stala sa svetovým rekordérom!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce

Ekonomika

Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
3 najobľúbenejšie akcie Sloveniek: Popri iPhonoch prekvapivo stavili aj na zbrane!
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)
20 skratiek, ktoré vám zmenia život pri počítači: Koľko z nich už reálne používate? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová: Online prenos z nadstavby Niké ligy
FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Železiarne Podbrezová: Online prenos z nadstavby Niké ligy
Niké liga
VIDEO Nečakaný domáci triumf, Shiffrinová ďaleko za elitou: Boj o malý glóbus pokračuje
VIDEO Nečakaný domáci triumf, Shiffrinová ďaleko za elitou: Boj o malý glóbus pokračuje
Lyžovanie
Bátovská Fialková, Kapustová a sestry Remeňové: Slovenky v záverečnej štafete s výborným výsledkom
Bátovská Fialková, Kapustová a sestry Remeňové: Slovenky v záverečnej štafete s výborným výsledkom
Biatlon
Po krutej prehre opäť víťazná radosť: Slovenskí reprezentanti vybojovali ďalší cenný triumf
Po krutej prehre opäť víťazná radosť: Slovenskí reprezentanti vybojovali ďalší cenný triumf
Parašport

Auto-moto

Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky

Kariéra a motivácia

Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Prostredie práce
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
MDŽ odhaľuje tvrdú realitu: Prečo ženy stále zarábajú menej ako muži?
Prostredie práce
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Chcete lepší plat alebo novú prácu? Týchto 5 spôsobov, ako zvýšiť kvalifikáciu, môže zmeniť vašu kariéru
Kurzy a štúdium

Varenie a recepty

Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Mali by ste variť vývar s pokrievkou alebo bez nej? Držte sa tohto pravidla a bude krištáľovo číry.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Záchrana víkendového obeda: Bleskové kuracie rizoto s krémovým syrom, ktoré si zamiluje celá rodina.
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Čím potrieť buchty po upečení? Podstatný krok po vytiahnutí z rúry
Rady a tipy

Technológie

Máš podozrenie, že ti hackli počítač alebo mobil? Tieto kroky musíš urobiť okamžite, aby si hackerovi zastavil prístup
Máš podozrenie, že ti hackli počítač alebo mobil? Tieto kroky musíš urobiť okamžite, aby si hackerovi zastavil prístup
Bezpečnosť
Mal by si sa báť kolízie Zeme s asteroidom? Vedci vysvetlili, prečo riziko dopadu najprv rastie a potom spadne na nulu
Mal by si sa báť kolízie Zeme s asteroidom? Vedci vysvetlili, prečo riziko dopadu najprv rastie a potom spadne na nulu
Správy
Humanoidné roboty majú problém, kvôli ktorému často padajú. Vedci ich teraz naučili premýšľať niekoľko krokov dopredu
Humanoidné roboty majú problém, kvôli ktorému často padajú. Vedci ich teraz naučili premýšľať niekoľko krokov dopredu
Veda a výskum
Osteoartróza trápi milióny ľudí a spôsobuje bolesti kĺbov. Najúčinnejšia liečba sa pritom používa prekvapivo zriedka
Osteoartróza trápi milióny ľudí a spôsobuje bolesti kĺbov. Najúčinnejšia liečba sa pritom používa prekvapivo zriedka
Veda a výskum

Bývanie

Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?

Pre kutilov

Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Randenie s mužom v znamení Rýb: Títo mystickí vodní muži sú romantickí, ale na toto by ste si mali pri nich dávať pozor
Zhoda partnerov
Randenie s mužom v znamení Rýb: Títo mystickí vodní muži sú romantickí, ale na toto by ste si mali pri nich dávať pozor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Desivá zrážka policajného
Domáce
AKTUÁLNE Desivá zrážka policajného auta v Michalovciach: Traja ľudia skončili v nemocnici!
ŠOK v Českej televízii:
Zahraničné
ŠOK v Českej televízii: Moderátor oznámil koniec v priamom prenose: Sklamanie z vedenia a obavy o verejnoprávnosť
Nový TREND u mladých:
Domáce
Nový TREND u mladých: Smartfóny hádžu do zabudnutia, návrat k TLAČIDLOVÝM mobilom a tichá revolúcia!
Dramatické varovanie pre premiéra!
Domáce
Dramatické varovanie pre premiéra! Takáč odrádza Fica od cesty do Kyjeva: Hrozí mu atentát!

Ďalšie zo Zoznamu