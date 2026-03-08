Televízor sa zapol, hoci nebol v elektrike: Jasnovidka varuje pred mrazivým spôsobom, akým dnes komunikujú mŕtvi!

LONDÝN - Moderné technológie nám uľahčujú komunikáciu s rodinou či priateľmi. Podľa britskej jasnovidky Anne Jirschovej však môžu slúžiť aj na niečo oveľa nezvyčajnejšie, údajne sa cez ne môžu ozývať aj bytosti z druhého sveta.
Myšlienka kontaktu so zosnulými sprevádza ľudí už stáročia. V minulosti sa na to používali médiá, spiritistické seansy či známe tabuľky ouija. Podľa jasnovidky Anne Jirschovej sa však spôsob takéhoto údajného kontaktu mení spolu s dobou. Tvrdí, že v digitálnej ére môžu podobné javy prebiehať prostredníctvom moderných zariadení. „Na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo príbehov o zvláštnych skúsenostiach – od hlasových asistentov, ktorí povedia niečo desivé, až po správy, ktoré majú prísť od zosnulých blízkych,“ uviedla pre denník Mirror.
Nevysvetliteľné situácie
Sama vraj zažila niekoľko nevysvetliteľných situácií. Spomína napríklad moment, keď robila tarotové čítanie pre klientku vo svojej kancelárii. Počas výkladu sa podľa nej zrazu zapol televízor, hoci nebol ani zapojený do elektriny. „Klientka si myslela, že som to nejako pripravila, aby to vyzeralo dramaticky. Keď som jej ukázala zásuvku, zostala v šoku,“ tvrdí Jirschová. Dodáva, že podobné situácie sa jej vraj stávajú pomerne často.
Zvláštnu skúsenosť jej opísala aj jedna zo zákazníčok. Tá mala podľa jej slov počuť neznáme hlasy z monitoru, ktorý používala na sledovanie svojej malej dcéry. „Keď sa pozrela na obrazovku, vraj uvidela tri červené svetielka vznášajúce sa nad postieľkou,“ opisuje jasnovidka. Najskôr jej odporučila skontrolovať techniku, či nejde o poruchu zariadenia. Pri ďalšej návšteve sa však žena údajne vrátila s presvedčením, že ide o nadprirodzený jav. „Mala pocit, že jej dieťa sledujú nejaké entity,“ hovorí Jirschová. Tvrdí, že ju následne naučila jednoduché techniky, ktoré majú vytvoriť ochrannú „bublinu svetla“ okolo rodiny a domu.
Svetelné gule
Tieto príbehy ju vraj podnietili k tomu, aby začala sledovať diskusie na internete. Tvrdí, že narazila na množstvo podobných svedectiev rodičov. Niektorí opisovali zvláštne postavy či svetelné gule na obrazovkách monitorov, iní vraj počuli z reproduktorov hlasy, ktoré vyslovovali mená ich detí. Podľa Jirschovej však tieto javy nemusia byť nevyhnutne negatívne. „Často môže ísť o blízku osobu, napríklad starého rodiča, ktorý chce symbolicky navštíviť svoje vnúča,“ myslí si.
Vysvetlenie môže podľa nej súvisieť s energiou
Dodáva, že zvláštne prípady sa nemajú týkať len detských monitorov. Ľudia jej vraj rozprávali o neobvyklých skúsenostiach s mobilnými telefónmi, kamerami či notebookmi. Niektorí tvrdili, že dostali prázdne SMS správy alebo e-maily z kontaktov patriacich zosnulým. Jirschová je presvedčená, že vysvetlenie môže súvisieť s energiou. „Keď človek zomrie, jeho energia podľa mňa nezmizne. Moderné zariadenia vytvárajú elektromagnetické pole a možno práve to umožňuje duchom určitým spôsobom komunikovať,“ vysvetľuje.
Podľa nej sa spôsob, akým sa údajne prejavujú nadprirodzené javy, prispôsobuje dobe. „Kedysi ľudia hovorili o blikajúcich svetlách alebo zvláštnych zvukoch v dome. Dnes máme technológie, ktoré ponúkajú úplne nové možnosti,“ dodáva. A na záver s úsmevom poznamenáva: „Možno keď nabudúce dostanete prázdnu správu, stojí za to na chvíľu spozornieť.“