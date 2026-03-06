Vytiahol MONŠTRUM, aké sa len tak nevidí: Rybár Franz bojoval s 2,6-metrovým obrom, v jazere vraj číhajú ďalšie!

VIEDEŇ - Na Bodamskom jazere sa podaril úlovok, na ktorý rybári len tak nezabudnú. Rakúšan Franz Blum vytiahol z vody obrovského sumca, ktorý svojimi rozmermi prekvapil aj skúsených rybárov.
Rakúsky rybár Franz Blum zažil na Bodamskom jazere výnimočný moment. Po dlhom súboji sa mu podarilo zdolať obrovského sumca, akého dovtedy ešte neulovil. Ryba podľa odhadov merala približne 2,6 metra a vážila 109 kilogramov. Odborníci predpokladajú, že mohla mať okolo 45 rokov. Blum ju vytiahol z vody neďaleko miesta, kde rieka Rýn ústi do Bodamského jazera.
Najväčší úlovok v jeho rybárskej kariére
Ako povedal pre rakúsku televíziu ORF, ide o najväčší úlovok v jeho rybárskej kariére. „Takto ťažkú rybu som v Bodamskom jazere ešte nechytil. Je to naozaj poriadne torpédo,“ opísal s úsmevom. Podľa neho sa však podobné rekordy môžu v budúcnosti objavovať častejšie. Predpokladá totiž, že v jazere budú rásť čoraz väčšie sumce, čo pripisuje najmä miernejším zimám v posledných rokoch.
Sumec patrí medzi najväčšie sladkovodné ryby v Európe a môže dorásť až do dĺžky troch metrov. Vďaka mimoriadne citlivému čuchu a hmatu dokáže účinne loviť aj v tme, keď je najaktívnejší. V Bodamskom jazere navyše nemá výrazných prirodzených nepriateľov.