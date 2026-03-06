Vaša pamäť KLAME: Vedci odhalili, ako si náš mozog PREPISUJE minulosť, aby sme vyzerali úspešnejšie!

BUDAPEŠŤ - Naše spomienky na minulé rozhodnutia nemusia byť úplne spoľahlivé. Nová štúdia ukazuje, že mozog ich dokáže jemne upraviť tak, aby sme zo seba mali lepší pocit a vyzerali disciplinovanejší, než sme v skutočnosti boli.
Výskumníci z Corvinus University skúmali, ako si ľudia pamätajú voľby spojené s odmenou. Účastníci si mali vybrať medzi menšou odmenou hneď alebo väčšou, ktorá prišla s oneskorením. Ako informuje 24.hu, postupne im ponúkali viacero podobných rozhodnutí s rastúcou neskoršou odmenou, a sledovali, ako dlho sú ochotní čakať na väčšiu výhru.
Pamäť nie je len pasívnym záznamom minulosti
Výsledky odhalili, že tí, ktorí uprednostnili okamžité odmeny, si neskôr svoje rozhodnutia pamätali skreslene. Mnohí verili, že zvolili neskoršiu a vyššiu odmenu, hoci v skutočnosti tomu tak nebolo. Vedci upozorňujú, že mozog týmto spôsobom „vylepšuje“ naše spomienky, aby sme pôsobili zodpovednejšie a sebavedomejšie. Táto štúdia poukazuje na to, že pamäť nie je len pasívnym záznamom minulosti, ale aktívne formuje náš pohľad na vlastné rozhodnutia a ich následky.