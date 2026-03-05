Roky bol AGRESÍVNY kvôli ťažkej traume: Keď mu priviedli fenku z útulku, majiteľka neverila vlastným očiam!

LONDÝN – Predstavovanie nového zvieracieho člena rodiny býva náročné, obzvlášť ak ide o psa so skúsenosťou z traumy. O to silnejší dojem zanechal osemročný husky Wiley, ktorého reakcia na stretnutie s novým „súrodencom“ v psom útulku doslova roztopilo srdcia ľudí na sociálnych sieťach.
Wiley sa stal „reaktívnym“ po tom, čo ako trojročný videl, ako jeho majiteľku Sally Comptonovú napadol iný pes v parku. Odvtedy zle znášal kontakt s cudzími psami, najmä so samcami. Napriek tomu mali jeho majitelia pocit, že je osamelý a chceli mu dopriať psieho parťáka.
Prvé zoznámenie bolo kľúčové
Obávali sa však, ako Wiley zareaguje. Preto sa rozhodli pre opatrný postup a vzali ho priamo do útulku, aby sa s potenciálnymi kandidátmi zoznámil ešte pred adopciou. Tam stretli ročnú kríženku nemeckého ovčiaka a huskyho, ktorá v útulku čakala na domov už päť mesiacov. Ako informuje The Mirror, prvé zoznámenie prebehlo jemne – nový psík sa priblížil k Wileymu, ktorý sedel v zadnej časti auta. Vzápätí začali obom psom vrtieť chvosty a opatrne sa oňuchávali. Nervozita majiteľov sa rýchlo zmenila na úľavu.
„Bála som sa, že bude agresívny, ale nemohla som uveriť tomu, čo nasledovalo,“ opísala Sally vo videu na TikToku. Psy sa takmer okamžite rozbehli, začali sa naháňať a hrať – niečo, čo u Wileya nevidela celé roky. Majitelia ich následne vzali do súkromného oploteného priestoru, kde sa mohli stretnúť bez vôdzky a v bezpečnom prostredí. Výsledok bol jasný: ešte v ten istý deň si novú fenku, ktorú pomenovali Disco, odviezli domov.
„Hneď pokračovali v hre aj na dvore. Uplynul rok a Disco sa zmenila na typickú otravne milujúcu mladšiu sestru,“ smeje sa Sally. „Stále chce byť pri ňom, okusuje ho, olizuje a spí vedľa neho. Wiley sa tvári mrzuto, ale vidíme, že je s ňou šťastnejší a plný energie.“ Príbeh je ďalším dôkazom, že aj psy s náročnou minulosťou dokážu znovu nájsť dôveru – a že správne a trpezlivé zoznámenie môže viesť k nečakanému a krásnemu priateľstvu.