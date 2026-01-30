Kedy sú muži v posteli najaktívnejší? Vedci šokujú, vrchol neprichádza v dvadsiatke, ale oveľa neskôr! Budete prekvapení

TALIN - Zabudnite na predstavu, že mužská sexuálna túžba vrcholí v mladosti. Rozsiahla vedecká štúdia ukázala, že libido mužov dosahuje maximum oveľa neskôr – a v niektorých prípadoch zostáva vysoké aj po šesťdesiatke.
Keď sa hovorí o sexe, často panuje presvedčenie, že čím je človek mladší, tým má silnejšiu sexuálnu túžbu. Nový výskum však túto predstavu výrazne spochybňuje. Vedci z Univerzity v estónskom Tartu analyzovali údaje od viac než 67-tisíc dospelých vo veku od 20 do 84 rokov a dospeli k prekvapivým záverom – najmä pokiaľ ide o mužov.
Výsledky ukazujú, že sexuálna túžba u mužov postupne rastie od mladosti a vrcholí až v skorých štyridsiatych rokoch. Následne síce začína klesať, no ani zďaleka nie dramaticky. Muži v šesťdesiatke vykazovali porovnateľnú mieru sexuálnej túžby ako muži v dvadsiatke, čím štúdia nabúrava dlhoročný mýtus o prudkom poklese libida po tridsiatke v dôsledku znižovania hladiny testosterónu.
Vedci upozorňujú, že za týmto trendom nemusia stáť len biologické faktory, informuje portál Unilad. Významnú úlohu podľa nich zohrávajú aj vzťahové a sociálne okolnosti. Muži v strednom veku sú častejšie v stabilných dlhodobých vzťahoch, ktoré sú spojené s vyššou mierou intimity, emocionálnej blízkosti a pravidelnej sexuálnej aktivity.
Ako to je u žien?
Úplne odlišný vývoj zaznamenali výskumníci u žien. U nich sexuálna túžba vrcholí v ranom dospelom veku – teda približne medzi dvadsiatkou a začiatkom tridsiatky – a s pribúdajúcimi rokmi postupne klesá. Po päťdesiatke prichádza výraznejší prepad. Výsledky zároveň potvrdili, že počas väčšiny dospelého života je priemerná sexuálna túžba u mužov vyššia než u žien.
Zaujímavé rozdiely sa objavili aj pri ďalších faktoroch. Najvyššiu mieru sexuálnej túžby uvádzali ľudia, ktorí sa identifikovali ako bisexuáli. Vyššie libido mali aj osoby s vysokoškolským vzdelaním na úrovni bakalára, zatiaľ čo u ľudí s postgraduálnym vzdelaním bolo nižšie.
Ktoré profesie majú vyššiu sexuálnu túžbu?
Z hľadiska povolaní sa vyššia sexuálna túžba spájala najmä s prácou v armáde, medzi vodičmi, strojníkmi či vrcholovými manažérmi. Naopak, nižšie hodnoty sa objavili u administratívnych pracovníkov a ľudí v zákazníckych službách. Prekvapivo, spokojnosť v živote zvyšovala libido len mierne. Štúdia poukázala aj na rozdiely medzi rodičmi. U žien materstvo často znamenalo pokles sexuálnej túžby, zatiaľ čo u mužov – otcov – bol zaznamenaný skôr jej nárast.
Vedci zároveň zdôrazňujú, že ide o všeobecné trendy. Individuálne rozdiely sú výrazné a v mnohých prípadoch mala sexuálna túžba niektorých žien vyššie hodnoty než u mužov rovnakého veku. Záver výskumu je jasný: sexuálna túžba nie je výsadou mladosti a u mužov môže vrcholiť oveľa neskôr, než sa doteraz predpokladalo. Ukazuje sa, že sex a libido sú komplexnou kombináciou biológie, psychiky, vzťahov a životných okolností – a vek je len jedným z mnohých faktorov.