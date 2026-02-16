Polícia obvinila 21-ročného Stropkovčana z jazdy pod vplyvom alkoholu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SVIDNÍK - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorého sa dopustil v sobotu (14. 2.) dve hodiny po polnoci v obci Duplín, polícia obvinila 21-ročného Stropkovčana. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako povedala, muža zastavila policajná hliadka z dôvodu, že s autom jazdil nekoordinovane, zo strany na stranu. „Vodič sa podrobil dychovej skúške, výsledok presiahol 2,1 promile. Bol obmedzený na osobnej slobode, po zadržaní bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ doplnila Ligdayová. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu vo Svidníku.