Holandsko má nebezpečnú tendenciu zasahovať do záležitostí iných krajín, uviedol Fico

BRATISLAVA - Holandsko má podľa premiéra SR Roberta Fica „nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín“. Premiér to vo štvrtok uviedol na ceste do Belgicka na neformálny summit EÚ o konkurencieschopnosti.
"Nová holandská vláda sa Slovensku osobitne venuje vo svojom programovom vyhlásení. Vraj sme euroskeptickí, neposlúchame a dovoľujeme si mať iný názor na manželstvo, počet pohlaví - čo skryli pod kritiku stavu právneho štátu na Slovensku. A vraj nás treba potrestať odobratím hlasovacích práv či fondov," povedal Fico v reakcii na to, že holandská menšinová vláda označila v koaličnej dohode SR ako krajinu, ktorá aktívne podkopáva Európu.
archívne video
„Takže, holandskí politickí priatelia. Máte nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín. To my na Slovensku nerobíme. Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví. Je to vaša vec. Ale vyhrážať sa inej krajine trestom za suverénne legitímne názory je prekročením červenej čiary. Trestať suverénne štáty za suverénne názory je cestou do pekla. Ak niekto prichádza s takouto politikou, ohrozuje celú EÚ. Predstava, že zrušíme právo veta v zásadných otázkach fungovania EÚ a že veľké krajiny budú rozhodovať väčšinovo a prikazovať menším, čo majú robiť, je scestná a vedie k zániku EÚ,“ uviedol Fico.
V súvislosti so spomenutím SR v holandskej koaličnej zmluve sa v stredu ohradilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. „Dôrazne sa ohradzujeme voči absolútne nepravdivému označeniu Slovenska v koaličnej dohode ešte nevymenovanej vlády ako krajiny, ktorá vraj ‚aktívne podkopáva Európu’,“ napísal na sociálnej sieti Facebook šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.
Holandská koaličná vláda ešte v piatok predstavila svoje plány
Nová holandská koaličná vláda ešte v piatok predstavila svoje plány na nasledujúce štyri roky, pričom sa zaviazala plne podporovať Ukrajinu a dodržiavať záväzky Holandska voči NATO. Koaličnú vládu tvorí centristická proeurópska strana Demokrati 66 (D66), ktorá v októbri 2025 zvíťazila v parlamentných voľbách a spojila sa s konzervatívnou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). Táto koalícia bude mať v 150‑člennej dolnej komore parlamentu len 66 kresiel. Keďže vláda nemá v parlamente väčšinu, pre svoje politické rozhodnutia a legislatívne návrhy bude musieť získavať podporu opozičných strán.