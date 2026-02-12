Ďalšie nešťastie na železnici: Prerušená premávka na Kysuciach, vlak zrazil osobu v koľajisku!

Vlak zrazil osobu v koľajisku. (Zdroj: gettyimages.com)
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Železničná doprava na Kysuciach musela byť pozastavená po tom, čo tam došlo k nešťastiu. Podľa správ od polície došlo k ďalšej zrážke vlaku s osobou v koľajisku.
O tejto skutočnosti informovala na sociálnej sieti žilinská sekcia polície. "Dnes krátko po 7:05 hodine ráno bola ohlásená zrážka vlaku a osoby v Kysuckom Novom Meste," potvrdili orgány štátu.
Hasiči pomohli zranenej osobe v koľajisku
Na miesto boli vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Kysuckom Novom Meste. "Zasahujúci hasiči pomohli ťažko zranenú osobu naložiť do vozidla Záchrannej zdravotnej služby. V dôsledku nehody bola doprava na železnici prerušená," prízvukovali policajti.
Táto osoba je teda podľa všetkého stále nažive.