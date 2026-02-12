Národná diaľničná spoločnosť začala s výstavbou diaľničného privádzača Žilina - Lietavská Lúčka

ŽILINA - Efektívnejšie dopravné napojenie Rajeckej doliny na diaľnicu D1 a zlepšenie plynulosti dopravy v celom regióne prinesie diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, s výstavbou ktorého začala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo štvrtok. Počas slávnostného otvorenia prvej etapy výstavby to povedal minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Príprava tohto privádzača má takmer 20-ročnú históriu. Táto stavba, čo sa financovania týka, patrí medzi menšie stavby NDS. Je to okolo 50 miliónov eur, v rámci verejného obstarávania sa nám podarilo ušetriť asi 25 miliónov eur. Verím tomu, že pre obyvateľov Rajeckej doliny budú súčasné dopravné problémy po dokončení minulosťou,“ skonštatoval minister.
Podľa generálneho riaditeľa NDS Filipa Macháčka má stavba takmer štyri kilometre, jej súčasťou je päť mostov. Začína sa okružnou križovatkou a napojí sa na križovatku Lietavská Lúčka a plynule na diaľnicu D1 na vjazd do Žiliny. „Benefity nového privádzača sú zrejmé. Po súčasnej trase ide cez intravilány obcí 11.000 až 15.000 automobilov denne. Kvalita života a bezpečnosť v obciach Rajeckej doliny sa by mala po dokončení okamžite zlepšiť. Lehota výstavby je nastavená na november 2029,“ doplnil Macháček.
Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského je lokalita Rajeckej doliny dopravne odtrhnutá od Žiliny a Martina. Obyvatelia musia ísť klasickými cestami. Ráno a večer sa tak tvoria dopravné zápachy. „Privádzačom by sa to malo vyriešiť. Motoristi sa nielen dostanú na diaľnicu a môžu pokračovať cez tunel Višňové ďalej, ale môžu ísť priamo do Žiliny. To by malo odstrániť dopravné zápchy o vozidlá, ktoré pôjdu po diaľnici,“ doplnil Drahovský.