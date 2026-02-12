MIMORIADNA tragédia na juhu Slovenska! V byte našli dve mŕtve telá: Matku s dcérou (†11) dobodali

LEVICE - Tragédia v Leviciach. Polícia bola privolaná do bytu, kde našli dve osoby bez známok života. Na mieste prebiehajú neodkladné úkony. Podľa polície bola podozrivá osoba krátko po čine zadržaná.
"Dnes v ranných hodinách boli policajti vyslaní na ulicu Boženy Slančíkovej Timravy v Leviciach, kde sa v byte majú nachádzať dve telá bez známok života. Policajti na mieste vykonávajú neodkladné a neopakovateľné úkony za účelom zistenia presných príčin a okolností tejto tragédie," informuje nitrianska krajská polícia.
Polícia dodáva, že na miesto sa presúva výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Nitre spolu s tímom krízovej intervencie. "Podozrivá osoba bola krátko po čine zadržaná," uvádza polícia s tým, že bližšie informácie poskytne, akonáhle to situácia dovolí.
Podľa informácií TV Markíza mal muž prísť na mestskú políciu s tým, že sa stalo niečo hrozné. Keď policajti prišli na miesto, v byte našli bez známok života ženu a približne 11‑ročné dieťa. Podľa dostupných informácií bol mŕtvy aj pes, ktorý sa v byte nachádzal. Polícia v tejto súvislosti zadržala bývalého partnera zavraždenej ženy.