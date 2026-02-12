AKTUÁLNE Vážna nehoda! Autobus zišiel z cesty a prevrátil sa, hlásia 20 zranených

KAMIEŃCZYK - V Poľsku sa dnes nadránom prevrátil autobus so 32 ľuďmi po tom, ako sa vodič pravdepodobne snažil vyhnúť zvieraťu na ceste. Nehoda medzi obcami Kamieńczyk a Puste Łąki si vyžiadala 20 zranených, z toho viacerí sú v ťažkom stave.
V Poľsku na ceste č. 62 došlo dnes nadránom k vážnej dopravnej nehode, ktorá si vyžiadala desiatky zranených. Krátko pred 5. hodinou autobus súkromného dopravcu, v ktorom cestovalo 32 ľudí, zišiel z vozovky, spadol do priekopy a prevrátil sa na bok. Nešťastie sa stalo medzi obcami Kamieńczyk a Puste Łąki, na úseku medzi mestami Łochów a Wyszków.
Nehoda sa odohrala na lesnom úseku, čo sťažovalo zásah záchranných zložiek. Podľa polície vo Wyszkowe utrpelo zranenia až 20 cestujúcich, pričom niekoľko z nich je vo vážnom stave. 13 ľudí previezli do okolitých nemocníc. „Predbežne bolo zistené, že 53‑ročný vodič sa pravdepodobne snažil vyhnúť zrážke so zvieraťom, preto zišiel na krajnicu,“ uviedla hovorkyňa miestnej polície.
Na miesto okamžite dorazili hasiči, záchranári aj polícia, píše denník Fakt. Do akcie bol nasadený aj vrtuľník Leteckej záchrannej služby. Pre ľahšie zranených bol postavený špeciálny stan, kde im poskytovali prvotné ošetrenie. Cesta je momentálne úplne uzavretá a na trase sa tvoria rozsiahle kolóny. Polícia pracuje na presnom objasnení okolností nehody.