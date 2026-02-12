Tragédia v Sudáne: Potopila sa loď, zahynulo najmenej 21 pasažierov

CHARTÚM - Najmenej 21 ľudí prišlo o život pri potopení lode na rieke Níl v oblasti severného Sudánu, uviedli vo štvrtok tamojší predstavitelia úradov a svedkovia. Informuje správa agentúry AFP.
Štát Rieky Níl, jeden z 18 federálnych štátov Sudánu, ktorý sa nachádza v severnej časti krajiny pozdĺž veľtoku, vo vyhlásení oznámil, že po nehode z vody vytiahli dovedna 21 tiel. Očití svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že sa na trajekte nachádzalo približne 30 ľudí, ktorí sa v stredu večer plavili po rieke severne od hlavného mesta Chartúm.
Na palube boli aj ženy a deti
Na palube boli aj ženy a deti, uviedla organizácia sudánskych lekárov s tým, že nešťastie prežilo šesť ľudí. Zároveň vyzvala úrady, aby nasadili špecializované záchranné tímy a vybavenie na zvýšenie úsilia v pátraní. V tejto africkej krajine sú často ignorované bezpečnostné opatrenia, no podobné nehody sú zvyčajné.