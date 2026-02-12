Spoločne za šport a pohyb: CRIVIT a Stefanie Graf štartujú medzinárodné partnerstvo pod heslom „FIND YOUR MOVE“

Stefanie Graf a CRIVIT - dokonalé spojenie. Bývalá svetová vrcholová športovkyňa a športová značka CRIVIT štartujú partnerstvo v rámci medzinárodnej kampane vo viac ako 30 krajinách. Pod heslom „FIND YOUR MOVE“ ožíva duch značky CRIVIT prostredníctvom pôsobivého produktového portfólia. Prvú fázu spolupráce podporí komplexná 360-stupňová kampaň a pestrý marketingový mix naprieč všetkými kanálmi.
Značku CRIVIT a Stefanie Graf spája presvedčenie, že aktívny životný štýl nevzniká pod tlakom na výkon, ale z radosti zo života, otvorenosti a uvoľnenosti. CRIVIT predstavuje autentický prístup k pohybu, ktorý povzbudzuje ľudí, aby počúvali svoje telo, budovali si rutiny a vnímali aktivitu ako prirodzenú a pozitívnu súčasť každodenného života.
Tento postoj prináša Stefanie Graf aj na základe vlastných skúseností. Po výnimočnej kariére v medzinárodnom vrcholovom športe, počas ktorej vyhrala 22 grandslamových turnajov, strávila 377 týždňov na vrchole svetového rebríčka a ako jediná na svete získala „Golden Slam“, sa jej pohľad na šport vyvíjal: od neustáleho porovnávania a vrcholového výkonu smerom k pohode tela, mysle a duše. Rovnováha, uvoľnenie a vnútorná motivácia sú pre ňu dnes prioritou. Práve tento prístup z nej robí dôveryhodnú partnerku pre značku CRIVIT v mnohých športoch.
„Pohyb je pre mňa oveľa viac než len tréning alebo výkon – je to súčasť kvality života a radosti, ktorú chcem odovzdať čo najväčšiemu počtu ľudí. Spolupráca so značkou CRIVIT, spoločnosťou Lidl a skupinou Schwarz je mojou srdcovou záležitosťou, pretože značka zdieľa moje presvedčenie, že pohyb by mal byť dostupný pre každého. Vďaka svojmu rozmanitému sortimentu ponúka CRIVIT vynikajúcu kvalitu za najlepšiu cenu. To dáva každému šancu vyskúšať si rôzne športy a na vlastnej koži zažiť, koľko energie a pohody môže aktívny a zdravý životný štýl priniesť do života,“ hovorí Stefanie Graf.
So značkou CRIVIT Lidl opäť potvrdzuje svoju snahu sprístupniť šport každému a bez rozdielu. Svojím vysokokvalitným a zároveň cenovo atraktívnym sortimentom sa značka zameriava na ľudí všetkých vekových kategórií a úrovní aktivity, pričom ponúka športové vybavenie aj oblečenie pre širokú škálu športov. V aktuálnej kampani sa CRIVIT zameriava na kempovanie a outdoor, cyklistiku, fitness, beh, zábavu a tímové športy s cieľom motivovať ľudí, aby skúšali nové veci a našli si formu pohybu, ktorá im najviac vyhovuje.
Jens Thiemer, Chief Customer Officer v Lidl International, vysvetľuje: „Uvedením značky CRIVIT pokračujeme v našej stratégii budovania silných a kľúčových značiek v konkrétnych kategóriách. Vďaka širokej ponuke produktov tak každý deň napĺňame náš prísľub „Lidl sa oplatí.“. Po úspešnom etablovaní značky PARKSIDE v sektore pre domácich majstrov a záhradu teraz so značkou CRIVIT otvárame jednu z najdôležitejších kategórií pre lepší a plnohodnotný život: šport, voľný čas a pohyb. Skutočnosť, že si Stefanie Graf ako partnerka značky CRIVIT vybrala práve spoločnosť Lidl na šírenie svojej misie v oblasti zdravia a pohybu, je pre nás veľkým uznaním. Zároveň je to dôkaz a záväzok, že budeme aj naďalej dodržiavať naše vysoké štandardy kvality a pozíciu cenového lídra.
„So značkou CRIVIT napĺňame našu misiu diskontu: chceme, aby si každý na Slovensku mohol dovoliť kvalitné a cenovo atraktívne športové oblečenie a vybavenie. Spoluprácou so svetovou športovkyňou Stefanie Graf teraz inšpirujeme ešte viac ľudí, aby viedli život plný aktivity a cvičenia a aby šport priniesli do srdca spoločnosti. Vďaka nášmu prístupu sme všade tam, kde sú naši zákazníci – či už v predajniach, na našom online shope alebo na kanáloch značky CRIVIT plných inšpirácie a tipov pre aktívnejší život,“ dodala Justyna Siekanko, konateľka pre rezort zákazníka Lidl Slovenská republika.
Kampaň pre CRIVIT odštartuje v celej Európe 14. februára rozsiahlou mediálnou podporou.
Viac informácií o značke CRIVIT nájdete na oficiálnej webovej stránke www.crivit.com.
O značke CRIVIT
Značka CRIVIT, dostupná v predajniach Lidl, ponúka jedinečný sortiment športového oblečenia a vybavenia pre širokú škálu aktivít a športov. Či už ide o fitness, cyklistiku, kempovanie a outdoor, beh, zábavu a tímové športy, zimné športy alebo vodné športy: CRIVIT poskytuje všetko pre aktívny životný štýl v najlepšom pomere ceny a kvality. Ako partner, ktorý motivuje ľudí k pohybu, sa CRIVIT zameriava na osobnú pohodu a inšpiruje každého, aby bol aktívny svojím vlastným a jedinečným spôsobom. Cvičenie. Šport. Osobná pohoda. So značkou CRIVIT. Viac informácií o CRIVIT nájdete na www.crivit.com.
