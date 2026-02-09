NCZI spúšťa Centrum kybernetickej podpory v zdravotníctve, posilňuje ochranu dát

BRATISLAVA - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spúšťa Centrum kybernetickej podpory v zdravotníctve. Reaguje tým na rastúce kybernetické hrozby a posilňuje ochranu dát. Centrum je určené ambulanciám, nemocniciam a ďalším zdravotníckym zariadeniam a bude pôsobiť ako centrálny koordinačný a expertný podporný orgán pre oblasť kybernetickej bezpečnosti v zdravotníctve. Informovala o tom hovorkyňa NCZI Alena Krčová.
„Centrum kybernetickej podpory nevzniká ako reakcia na jeden incident, ale ako dlhodobé systémové riešenie v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným bezpečnostným úradom. Našou ambíciou je vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať zdravotnícke zariadenia odbornú oporu, jednotné metodiky a priestor na spoluprácu, a aby sa úroveň kybernetickej bezpečnosti v sektore zvyšovala postupne a udržateľne,“ uviedol riaditeľ NCZI Pavol Vršanský.
Ochrana zdravotných údajov
Ako dodala Krčová, cieľom centra je systematicky zvyšovať úroveň bezpečnosti v sektore a chrániť citlivé zdravotné údaje. „Centrum bude svoje aktivity spúšťať postupne, v nadväznosti na schvaľovanie strategických dokumentov, budovanie odborných kapacít a nastavovanie spolupráce so zdravotníckymi zariadeniami,“ doplnila. Vznik centra iniciovala Európska komisia v snahe posilňovať odolnosť digitálnych zdravotníckych služieb v členských krajinách Európskej únie.
Postupné spúšťanie aktivít
Hovorkyňa spresnila, že činnosť centra bude nabiehať postupne a v jednotlivých fázach začne plniť úlohy z európskeho akčného plánu pre kybernetickú bezpečnosť nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Krčová priblížila, že centrum bude zdravotníckym zariadeniam poskytovať odbornú, metodickú a koordinačnú podporu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. „Zameriavať sa bude na prevenciu, zvyšovanie kybernetickej odolnosti, podporu pri zavádzaní bezpečnostných opatrení, odborné poradenstvo, vzdelávanie a zdieľanie skúseností v rámci sektora,“ doplnila.
Centrum bude úzko spolupracovať s relevantnými štátnymi inštitúciami, odbornými autoritami a samotnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Krčová špecifikovala, že súčasťou odborného zázemia centra bude aj certifikovaná sektorová jednotka NCZI CSIRT, prostredníctvom ktorej bude NCZI budovať kapacity v oblasti prevencie, detekcie kybernetických hrozieb a reakcie na kybernetické incidenty.
Nemocnice sú zodpovedné
Hovorkyňa upozornila, že nová platforma nenahrádza zodpovednosť nemocníc a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za ich vlastnú kybernetickú bezpečnosť a každý zo subjektov ďalej zodpovedá za bezpečnosť svojich informačných systémov v súlade s platnou legislatívou. „Zároveň nebude riešiť ani kybernetické incidenty namiesto poskytovateľov, ale bude im poskytovať odbornú podporu, odporúčania a koordináciu v rámci zákonných kompetencií,“ podotkla.