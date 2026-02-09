Švédsko plánuje sprísniť požiadavky na získanie občianstva: Kto bude môcť zostať?

ŠTOKHOLM - Švédsko v pondelok oznámilo, že plánuje sprísniť pravidlá na získanie občianstva. Nové opatrenia budú zahŕňať požiadavky na tzv. čestný život a finančné požiadavky, ako aj test z jazyka a všeobecných vedomostí. Štokholm tiež zvýši minimálne obdobie pobytu v krajine z piatich na osem rokov. Upozornila na to agentúra AFP.
Sprísnenie občianstva
Ak parlament nové pravidlá schváli, platnosť nadobudnú 6. júna a budú sa vzťahovať aj na žiadosti, ktoré sa už spracúvajú. Minister pre migráciu Johan Forssell pre novinárov uviedol, že získať švédske občianstvo je v súčasnosti príliš jednoduché. „Občianstvo musí znamenať viac, než znamená dnes,“ skonštatoval. „Je možné stať sa občanom po piatich rokoch bez toho, aby ste vedeli jediné slovo po švédsky, bez toho, aby ste vedeli čokoľvek o našej švédskej spoločnosti, bez toho, aby ste mali vlastný príjem,“ pokračoval minister. „To samozrejme vysiela úplne nesprávne signály tým, ktorí sa správajú správne, ako aj tým, ktorí už občanmi sú,“ dodal Forssell.
Švédsko postupne sprísňovalo pravidlá týkajúce sa azylu a migrácie od roku 2015, keď krajina zaznamenala veľký prílev migrantov. Podľa AFP sa Štokholm už roky snaží integrovať prisťahovalcov, z ktorých mnohí sa neučia švédsky jazyk a žijú v oblastiach s vyššou kriminalitou a nezamestnanosťou.
Podľa nových pravidiel by tí, ktorí majú záznam v registri trestov vo svojej domovskej krajine alebo vo Švédsku, aj tí, ktorí si svoj trest už odpykali, museli čakať až 17 rokov, kým by mohli požiadať o občianstvo, čo je o sedem rokov viac ako v súčasnosti.
Finančné a osobné podmienky
Žiadatelia o azyl by podľa nových pravidiel museli preukázať mesačný príjem vo výške 20.000 švédskych korún v hrubom (približne 1879 eur) s výnimkou dôchodcov a študentov. Osoby, ktoré majú dlžoby, ktoré sú drogovo závislé, alebo proti ktorým bol vydaný zákaz priblíženia, by nespĺňali požiadavku na „čestný život“.
AFP ďalej vysvetľuje, že testy, ktoré by žiadatelia museli podstúpiť, by boli podľa vlády podobné testom v Dánsku či Spojených štátoch. V prípade schválenia nových pravidiel by sa prvé z nich mali konať v auguste.