Otec zavolal políciu na vlastného syna: Iba 14-ročný chlapec mu ukradol jeho Superb!

PRAHA - Policajtov na 14-ročného syna zavolal jeho vlastný otec. Chlapec si totiž bez dovolenia "požičal" otcovu Škodu Superb. Keď ho zastavila hliadka, v aute sa už vozil aj s partiou kamarátov.
Policajti v Prahe pátrali po chlapcovi za volantom vozidla značky Škoda Superb. Mladík auto vzal svojmu otcovi a odišiel nevedno kam. Muž preto na syna zavolal políciu. Informuje o tom portál novinky.cz.
Chlapec pochopiteľne nemal vodičský preukaz, v čase, keď ho hliadka v Prahe zastavila, mal zato v aute troch kamarátov. Všetci boli neplnoletí. Podľa polície to nebolo prvýkrát, čo chlapec nedodržiaval pravidlá cestnej premávky a najmä prejavil nulovú úctu voči rodičom, keď sa bez vedomia otca vydal na cesty.
Prípad riešia ako neoprávnené užívanie cudzej veci, mladík sa však vzhľadom na svoj vek trestu vyhne a v hre môže byť napríklad výchovné opatrenie. Policajti zároveň oslovili aj úrad na ochranu detí.