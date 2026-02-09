Polícia zasiahla v Žiline: Kontrola alkoholu u neplnoletých odhalila niekoľko mladistvých pod vplyvom

ŽILINA - Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vykonali preventívno-represívnu akciu v zábavnom podniku v Žiline, ktorý podľa polície zverejnil na sociálnej sieti pozvánku na párty s menom usvedčeného sexuálneho násilníka, kde boli pozývané dievčatá vo veku 15 plus aj mladšie, ktoré majú pitie zdarma v sprievode sestry. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Hlavným cieľom preventívno-represívnej akcie bolo preveriť dodržiavanie zákazu predaja a požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok osobami mladšími ako 18 rokov. „Počas akcie policajti skontrolovali 123 osôb, z ktorých boli štyri mladistvé osoby pod vplyvom alkoholu do jedného promile a jedna mladistvá osoba nad jedno promile,“ spresnili policajti s tým, že skutky evidujú a budú oznámené príslušným úradom. Polícia upozornila, že v takýchto kontrolách bude aj naďalej pokračovať. „Našou prioritou je ochrana života i zdravia detí a znižovanie dostupnosti alkoholu pre neplnoletých,“ zdôraznila polícia.