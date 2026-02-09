Neuveríte, čo spája Blahu a kontroverzného českého ministra Macinku: Temná minulosť, takto obiehali kluby!

BRATISLAVA/PRAHA - Príchod dospelosti často spôsobí, že sa začneme správať serióznejšie a zabudneme na svoju pomerne búrlivú mladosť. Svoje by o tom mohli hovoriť podpredseda vo vláde Andreja Babiša a minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristé Sobě) a europoslanec Ľuboš Blaha zo slovenského Smeru-SD. Túto dvojicu totiž spája spoločná "hudobná minulosť".
Pozorní diváci slovenskej politiky iste vedia, že kontroverzne sa vyjadrujúci europoslanec Smeru je dávny "metalista" a jeho minulosť sa spája aj s priam gotickým štýlom obliekania sa a vystupovania na pódiu, ako je vidieť na zábere nižšie.
Drsný imidž vtedy okorenil nielen temným šatstvom ale aj divokým makeupom a očnými linkami. Ich hudobné zoskupenie sa volalo Ethereal Pandemonium a vzniklo počas jeho stredoškolských čias.
Čerstvý minister v Babišovej vlády s metal minulosťou
Zlom však prichádza aj teraz. Denník Blesk.cz pripomenul, že aj nový minister zahraničných vecí Petr Macinka, ktorý je momentálne stredobodom pozornosti pre správy prezidentovi, sa tiež pohyboval na českej metalovej scéne. Výnimkou neboli tiež divoké účesy a makeup.
Babiš otvorene: Spor Motoristov s prezidentom vládu zaťažuje, Macinka komunikáciu zmení
Macinka sa v rámci strany Motoristé Sobě rozhodol prevziať funkciu na ministra zahraničných vecí a svoju rolu tak pravdepodobne plní pre neschodnosť jeho straníckeho šéfa Filipa Turka, ktorý mal byť pôvodne ministrom.
Ak ste si teda mysleli, že ste už videli všetko, tak vedzte, že zábery nižšie vás poriadne prekvapia. Macinka na nich ešte ako mladé ucho pózuje ako hybrid medzi skupinou The Cure a Rasmus. Hrá na gitare a preferuje tvrdú hudbu.
Macinka vystupoval v skupine s názvom Hraczki. K založeniu skupiny sa dokopal už v polovici 90. rokov let. Macinka dokonca priznal, že hudobné zázemie im nie je cudzie ani v rodine. "Mama bola v minulosti dlhoročnou členkou známeho folklórneho súboru Břeclavan. No a otec je nielen na južnej Morave uznávaným hudobníkom dodnes," cituje denník Macinkovo skoršie vyjadrenie o tom, kde sa v ňom vlastne zobrali tieto hudobné vlohy.
Kapela sa v roku 2005 rozpadla pre vzájomné nezhody a Macinka sa neskôr zapájal do poradcovania bývalému prezidentovi Václavovi Klausovi.