Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Neuveríte, čo spája Blahu a kontroverzného českého ministra Macinku: Temná minulosť, takto obiehali kluby!

Blaha aj Macinka majú k sebe zrejme aj hudobne blízko. Zobraziť galériu (7)
Blaha aj Macinka majú k sebe zrejme aj hudobne blízko. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Ľ.B., P.M., TASR/Barbora Vizváryová)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA/PRAHA - Príchod dospelosti často spôsobí, že sa začneme správať serióznejšie a zabudneme na svoju pomerne búrlivú mladosť. Svoje by o tom mohli hovoriť podpredseda vo vláde Andreja Babiša a minister zahraničných vecí Petr Macinka (Motoristé Sobě) a europoslanec Ľuboš Blaha zo slovenského Smeru-SD. Túto dvojicu totiž spája spoločná "hudobná minulosť".

Pozorní diváci slovenskej politiky iste vedia, že kontroverzne sa vyjadrujúci europoslanec Smeru je dávny "metalista" a jeho minulosť sa spája aj s priam gotickým štýlom obliekania sa a vystupovania na pódiu, ako je vidieť na zábere nižšie.

Ľuboš Blaha kedysi.
Zobraziť galériu (7)
Ľuboš Blaha kedysi.  (Zdroj: Facebook/Ľ.B.)

Drsný imidž vtedy okorenil nielen temným šatstvom ale aj divokým makeupom a očnými linkami. Ich hudobné zoskupenie sa volalo Ethereal Pandemonium a vzniklo počas jeho stredoškolských čias.

Ľuboš Blaha dnes.
Zobraziť galériu (7)
Ľuboš Blaha dnes.  (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Čerstvý minister v Babišovej vlády s metal minulosťou

Zlom však prichádza aj teraz. Denník Blesk.cz pripomenul, že aj nový minister zahraničných vecí Petr Macinka, ktorý je momentálne stredobodom pozornosti pre správy prezidentovi, sa tiež pohyboval na českej metalovej scéne. Výnimkou neboli tiež divoké účesy a makeup.

Babiš otvorene: Spor Motoristov s prezidentom vládu zaťažuje, Macinka komunikáciu zmení Prečítajte si tiež

Babiš otvorene: Spor Motoristov s prezidentom vládu zaťažuje, Macinka komunikáciu zmení

Macinka sa v rámci strany Motoristé Sobě rozhodol prevziať funkciu na ministra zahraničných vecí a svoju rolu tak pravdepodobne plní pre neschodnosť jeho straníckeho šéfa Filipa Turka, ktorý mal byť pôvodne ministrom.

Petr Macinka
Zobraziť galériu (7)
Petr Macinka  (Zdroj: TASR/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Ak ste si teda mysleli, že ste už videli všetko, tak vedzte, že zábery nižšie vás poriadne prekvapia. Macinka na nich ešte ako mladé ucho pózuje ako hybrid medzi skupinou The Cure a Rasmus. Hrá na gitare a preferuje tvrdú hudbu.

Neuveríte, čo spája Blahu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Facebook/P.M.)

Macinka vystupoval v skupine s názvom Hraczki. K založeniu skupiny sa dokopal už v polovici 90. rokov let. Macinka dokonca priznal, že hudobné zázemie im nie je cudzie ani v rodine. "Mama bola v minulosti dlhoročnou členkou známeho folklórneho súboru Břeclavan. No a otec je nielen na južnej Morave uznávaným hudobníkom dodnes," cituje denník Macinkovo skoršie vyjadrenie o tom, kde sa v ňom vlastne zobrali tieto hudobné vlohy.

Neuveríte, čo spája Blahu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Facebook/P.M.)

Neuveríte, čo spája Blahu
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: Facebook/P.M.)

Kapela sa v roku 2005 rozpadla pre vzájomné nezhody a Macinka sa neskôr zapájal do poradcovania bývalému prezidentovi Václavovi Klausovi.

Viac o téme: PoliticiMinulosťMetalĽuboš BlahaHudbaPetr Macinka
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrej Babiš
Babiš otvorene: Keby sa Turek stal ministrom, zakázali by sme mu sociálne siete
Zahraničné
Petr Pavel
Český prezident Pavel pôjde na políciu: Má podať vysvetlenie k správam od Macinku
Zahraničné
Filip Turek
Motoristi nepôjdu na kompromis: Nového kandidáta na ministra nenavrhnú, uviedol Turek
Zahraničné
Petr Pavel
Petr Pavel nevymenuje Filipa Turka za ministra: Babiša žiada o nového kandidáta a stabilitu vlády
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Skrytý prírodný poklad východného Gruzínska: Tri rieky a jeden ekosystém
Skrytý prírodný poklad východného Gruzínska: Tri rieky a jeden ekosystém
Cestovanie
Marian Kočner plánuje v piatok vypovedať, uviedol jeho obhajca Marek Para
Marian Kočner plánuje v piatok vypovedať, uviedol jeho obhajca Marek Para
Správy
Košický samosprávny kraj pokračuje v riešení obchvatu Harichoviec
Košický samosprávny kraj pokračuje v riešení obchvatu Harichoviec
Správy

Domáce správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
FOTO Polícia riešila v Trnavskom
Polícia riešila v Trnavskom kraji počas uplynulého víkendu vodičov pod vplyvom alkoholu
Domáce
Splnomocnenkyňa vlády SR pre
Zástupcovia neziskoviek vyzvali splnomocnenkyňu Zacharovú na odstúpenie
Domáce
Levoča: Múzeum špeciálneho školstva láka školákov na nový interaktívny program plný zážitkov
Levoča: Múzeum špeciálneho školstva láka školákov na nový interaktívny program plný zážitkov
Levoča

Zahraničné

Ostrý odkaz Trumpa americkému
Ostrý odkaz Trumpa americkému olympionikovi: Je to skutočný lúzer! TOTO prezidenta vytočilo
Zahraničné
Krvavý spor medzi Kambodžou
Krvavý spor medzi Kambodžou a Thajskom môžu vyriešiť tajné historické spisy
dromedar.sk
Petr Pavel a Petr
Do Mníchova pôjdu oddelene Pavel aj Macinka: Podľa Schillerovej nič nehrozí
Zahraničné
Ilustračné foto
Nové kroky Izraela na Západnom brehu Jordánu: Európska únia varuje pred ďalšou eskaláciou
Zahraničné

Prominenti

Bad Bunny, Super Bowl
Bad Bunny spôsobil sériu kontroverzných momentov na Super Bowl a potom... VYMAZAL si Instagram?!
Zahraniční prominenti
FOTO Plačkovú prepustili z pôrodnice
Plačkovú prepustili z pôrodnice domov: René s úsmevom od ucha k uchu a aha, ako si vykračovala Zuzana
Domáci prominenti
William a Kate pri
S Epsteinom je spájaný aj princ Andrew: PRVÉ VYJADRENIE princa Williama a Kate... Sú znepokojení!
Zahraniční prominenti
Tereza Brodská je dcérou
Dcéra legendárnej Brejchovej (†86) prehovorila: Na povrch vyplávali otrasné rodinné tajomstvá!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Internet ju mal pochovať,
Internet ju mal pochovať, no Slováci ju milujú čoraz viac: Neuveríte, koľko hodín denne presedia pred TV!
Zaujímavosti
Tekuté zlato: K najväčším
Tekuté zlato: K najväčším pokladom Maroka patrí olej z unikátnych stromov
dromedar.sk
ZÁZRAK v miestnej pekárni:
ZÁZRAK v miestnej pekárni: Partia priateľov kúpila tiket za PÁR EUR, teraz si delia rozprávkových 123 miliónov!
Zaujímavosti
portrét Anne Boleynová
Mala Anna Boleynová ŠIESTY prst? Infračervený sken 400-ročného obrazu konečne odhalil PRAVDU o jej rukách!
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk

Ekonomika

Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
Ani zaplátaný rozpočet, ani nižšie ceny: Chaos v sadzbách DPH nepomáha, v parlamente pristál návrh na zásadnú zmenu!
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
S medailou rovno za mreže: Prečo športovci na olympiáde v Lake Placid bývali v kriminále? (špeciál Miláno 2026)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)

Šport

ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
ZOH 2026 Vlhová sa postavila pred kamery a priznala, ako to celé bolo: Zrazu prišiel veľký obrat
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Ako je na tom Lindsey Vonnová? Agentúra zverejnila iba krátku, no zásadnú správu
ZOH 2026 Ako je na tom Lindsey Vonnová? Agentúra zverejnila iba krátku, no zásadnú správu
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 FOTO Oslavy sa zmenili na šok: Športovci upozorňujú na problém s olympijskými medailami
ZOH 2026 FOTO Oslavy sa zmenili na šok: Športovci upozorňujú na problém s olympijskými medailami
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Zhoršujúca trať spôsobila pretekárom problémy: Slalom premiešal poradím boja o zlato
ZOH 2026 Zhoršujúca trať spôsobila pretekárom problémy: Slalom premiešal poradím boja o zlato
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava

Kariéra a motivácia

Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Motivácia a produktivita
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
10 vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, než prijmete ďalšiu pracovnú ponuku
Hľadám prácu
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérna kríza vás nemôže zastaviť: Ako sa preorientovať a nájsť prácu, ktorá má zmysel
Kariérny rast
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Domáce

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Losos
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Jedlá na viac dní: Ušetria čas, peniaze a odležané chutia lepšie
Výber receptov

Technológie

Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Len pár dní po vypršaní jadrovej dohody medzi USA a Ruskom rastie napätie. Amerika obviňuje Čínu z tajných jadrových výbuchov
Armádne technológie
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Celé roky sme sa mýlili. Gény majú na dĺžku života oveľa väčší vplyv, než sme si mysleli
Veda a výskum
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Prelom v medicíne: Vedci vytvorili univerzálnu obličku kompatibilnú s každou krvnou skupinou
Veda a výskum
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Android vie šetriť čas tak dobre, až to pôsobí nefér: Týchto 5 funkcií jednoducho musíš poznať
Android

Bývanie

Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov

Pre kutilov

Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ste s tým pravým? Tieto signály odhalia, že máte po boku osudového partnera
Partnerské vzťahy
Ste s tým pravým? Tieto signály odhalia, že máte po boku osudového partnera
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ostrý odkaz Trumpa americkému
Zahraničné
Ostrý odkaz Trumpa americkému olympionikovi: Je to skutočný lúzer! TOTO prezidenta vytočilo
Neuveríte, čo spája Blahu
Domáce
Neuveríte, čo spája Blahu a kontroverzného českého ministra Macinku: Temná minulosť, takto obiehali kluby!
Mrazivé zistenia kontrolórov: Seniori
Domáce
Mrazivé zistenia kontrolórov: Seniori čakajú na miesta v poradovníkoch, štát premrhal šancu na milióny z eurofondov!
Z trhu sťahujú TIETO
Domáce
Z trhu sťahujú TIETO vajcia! Dôvodom je vtáčia chrípka, NEKONZUMUJTE ich

Ďalšie zo Zoznamu