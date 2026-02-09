Pondelok9. február 2026, meniny má Zdeno, Zdenko, Ronald, zajtra Gabriela

Bad Bunny spôsobil sériu kontroverzných momentov na Super Bowl a potom... VYMAZAL si Instagram?!

Bad Bunny, Super Bowl Halftine show 2026 Zobraziť galériu (15)
Bad Bunny, Super Bowl Halftine show 2026 (Zdroj: SITA)
SAN FRANCISCO - Bad Bunny: Kráľ chaosu, sexsymbol a nočná mora konzervatívcov. Latinskoamerický fenomén, ktorý si podmanil svet i Ameriku bez toho, aby sa prispôsobil. Svojou strhujúcou šou priniesol na najväčší americký futbalový sviatok kus rodného Portorika a do rozorvanej krajiny priniesol odkaz lásky.

V nepokojnej atmosfére Spojených štátov prichádza najsledovanejší zápas amerického futbalu Super Bowl, ktorý je nielen športovým sviatkom roka, ale aj kultúrnou a hudobnou udalosťou, ktorá sa teší nesmiernej pozornosti más. V centre záujmu je okrem futbalu aj hudobná šou v polčase zápasu. A práve tá bola tento rok mimoriadne šokujúca. 

Hlavným vystupujúcim bol totižto populárny portoričan, víťaz Grammy Bad Bunny, vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio! Ešte pred pár rokmi rozvážal balíky na pošte v Portoriku. A dnes? Vypredáva štadióny, zarába milióny a robí si, čo chce. Internet ho vystrelil medzi hviezdy a on ho okamžite ovládol. Bez angličtiny. Bez kompromisov. Bez rešpektu k starým pravidlám.

Kým futbalový svet sledoval Seattle Seahawks vs. New England Patriots, Bad Bunny si ukradol celú show! Zo svojho vystúpenia urobil najkontroverznejší a najpamätnejší moment roka! Prvýkrát v histórii Super Bowl vystúpení zaznel celý set v španielčine, s pesničkami ako “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola”, “CAFé CON RON” a ďalšími hitmi, ktoré rozvlnili štadión.

