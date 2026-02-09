Takáč ohlasuje pomoc pre agrosektor podľa Remišovej neskoro a cynicky

BRATISLAVA - Agrominister Richard Takáč (Smer-SD) ohlasuje pomoc pre mladých farmárov a potravinárov neskoro a cynicky. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na pondelkový Takáčov brífing o vyhlásení výziev pre farmárov a potravinárov. Ministrove kroky v agrosektore sú podľa nej oneskorené a chaotické a prichádzajú až v momente, keď Slovensko prichádza o strategickú potravinársku výrobu a stovky ľudí o prácu.
Remišová kritizuje neskoré výzvy ministra
„Takáč dnes oznamuje výzvy pre mladých farmárov a spracovateľov, ktoré sľuboval už pred viac ako rokom. Robí to až vo chvíli, keď sa mu pod rukami rozpadá slovenské potravinárstvo a zatvára sa cukrovar so 125-ročnou tradíciou. To nie je systémová pomoc, to je zúfalé hasenie požiaru, ktoré prichádza neskoro,“ uviedla opozičná poslankyňa.
Remišová upozornila, že Takáčove výzvy prichádzajú neskoro aj vo vzťahu k mladým farmárom. „Generačná výmena v poľnohospodárstve sa nerobí PR tlačovkou po tom, čo to tu pre neschopnosť Ficových (Smer-SD) vlád balí jeden investor za druhým. Robí sa stabilnými pravidlami, dostupnou pôdou, fungujúcou PPA a včasnými výzvami - nie po dvoch rokoch nečinnosti vo vláde,“ zdôraznila.
Cynický postoj ministra k zatvorenému cukrovaru
Podľa nej je absolútne neprijateľné, ako minister komunikuje sociálne dôsledky zatvorenia cukrovaru v Trenčianskej Teplej. „Ľuďom, ktorých rodiny celé generácie vyrábali cukor a potraviny, minister odkáže, že si môžu nájsť prácu v zbrojárstve. Dnes vyrábaš cukor, zajtra delové náboje. Toto je cynizmus, nie poľnohospodárska politika,“ podčiarkla Remišová.
Takáč rieši následky, nie príčiny problémov
Podľa poslankyne Takáč rieši, podobne ako pri slintačke a krívačke, následky, nie príčiny. „Slovensko prichádza o potravinovú sebestačnosť, výrobu cukru aj pracovné miesta. Minister namiesto riešení ponúka analýzy, telefonáty od údajných záujemcov a výzvy, ktoré roky meškajú a mali byť dávno na stole,“ uzavrela Remišová.
Takáč na brífingu v pondelok za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka uviedol, že do slovenského agrosektora by mali prísť desiatky miliónov eur cez dve nové výzvy, a to pre mladých poľnohospodárov a pre spracovateľov. Celková suma v oboch výzvach je 92 miliónov eur, z toho pre spracovateľov má ísť 35 miliónov eur a pre mladých poľnohospodárov 57 miliónov eur.