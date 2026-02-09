Ostrý odkaz Trumpa americkému olympionikovi: Je to skutočný lúzer! TOTO prezidenta vytočilo

MILÁNO/WASHINGTON – Zimné olympijské hry v Taliansku sa pre americkú výpravu začali poriadne ostro. Namiesto radosti z výkonov sa v centre pozornosti ocitla politická prestrelka medzi prezidentom Donaldom Trumpom a reprezentantmi Spojených štátov. Trump si pred ústa servítku nedával a jedného z lyžiarov označil za totálneho lúzra.
Rozbuškou sa stala tlačová konferencia freestyle lyžiara Huntera Hessa. Ten na otázku, aké je to reprezentovať USA v čase politických nepokojov a razií proti imigrantom, odpovedal úprimne – vnútorne bojuje so „zmiešanými emóciami“. „Len preto, že nosím vlajku, neznamená to, že reprezentujem všetko, čo sa v USA deje,“ upozornil Hess.
Reakcia z Bieleho domu bola blesková a drsná. Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social športovca nešetril. Označil ho za „skutočného lúzra“ a naznačil, že ak má s reprezentáciou vlasti problém, v tíme nemal čo hľadať. „Veľmi ťažké fandiť niekomu takému,“ napísal prezident.
Trump nie je jediný, komu vyjadrenia lyžiara ležia v žalúdku. Republikánsky kongresman Tim Burchett športovcovi odkázal, že by mal radšej „mlčať a ísť sa hrať do snehu“. Hess sa však bráni a tvrdí, že krajinu ako takú neodmieta, no pod dresom reprezentuje skôr svoju rodinu, priateľov a tie dobré veci, ktoré v Amerike zostali.
Situácia v americkom tábore je však napätá. Nie je to totiž len Hess, kto hovorí o nepohodlí. Pridal sa aj olympijský víťaz Chris Lillis, ktorý priznal, že je z aktuálneho diania vo svojej vlasti zdrvený a USA by podľa neho mali viac dbať na ľudské práva.
Piskot v hľadisku a vyhrážky smrťou
Politický tlak pociťujú Američania na každom kroku. Viceprezident J. D. Vance, ktorý prišiel na slávnostné zahájenie hier do Milána, si musel vypočuť hromadné bučanie a piskot desaťtisícov divákov.
Ešte horšie dopadla krasokorčuliarka Amber Glennová. Tá kvôli vlne nenávistných reakcií a vyhrážok smrťou zo strany odporcov LGBTQ komunity radšej úplne odišla zo sociálnych sietí. Americký olympijský výbor už potvrdil, že útokov na športovcov pribúda a na ich bezpečnosť v Taliansku musí dohliadať polícia.