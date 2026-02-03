ŠIALENSTVO na letisku: Mladík vyliezol na strechu lietadla a začal TANCOVAŤ! Skončil na psychiatrii

VALENCIA – V jednom z najväčších miest v Španielsku musela ochranka miestneho letiska spozornieť pre vyčíňanie istého pasažiera. Ten sa náhle rozhodol pre veľmi riskantný krok. Členovia bezpečnosti sa len neveriacky prizerali, čo začal vystrájať.
Istý návštevník letiska Manises v španielskej Valencii sa rozhodol, že vzbudí záujem miestnej ochranky a vyvolá doslova chaos. Šialené zábery ukazujú, ako vyliezol na strechu jedného z odstavených lietadiel a začal tam tancovať. Okrem toho sa posmieval ochranke, ktorá po ňom kričala, aby ihneď zišiel dolu.
Utekal po streche a pil niečo z plechovky
Alerta Mundial uvádza, že išlo o Maročana (24), ktorý tancoval na lietadle Vueling Airbus A320. Z ďalších záberov je zreteľne vidieť, ako sa napije nejakého nápoja z plechovky a následne ju odhodí preč. Potom sa rozhodol dvakrát sa rozbehnúť po streche lietadla. Napokon ale zišiel dole a ochranka ho na mieste zadržala.
Portál El Debate uviedol, že i keď mladík vyčíňal len okolo 10 minút, narušil tým bezpečnosť prevádzky a let do Amsterdamu mal pre jeho vyčíňanie meškanie.
Delikventa napokon ochranka poslala do miestnej nemocnice na vyšetrenie k psychiatrovi. Počas dychovej skúšky zrejme nemal v tele stopy po požití alkoholu. Aj z tohto dôvodu ešte nie je isté, či bude za svoj čin čeliť obvineniu.